Campana superó las 121.000 aplicaciones contra el Covid-19

Mientras prácticamente no quedan vecinos sin al menos una dosis, avanza a buen ritmo las segundas aplicaciones que completan el circuito de vacunación, donde 47.000 ya completaron el esquema. "El principal éxito de esta campaña se ve reflejado en la caída de la cantidad de casos, y en el alivio del sistema de salud" aseguró el Coordinador de la campaña de vacunación, Leonardo Midón. El Plan de Vacunación contra COVID-19 sigue avanzando en la ciudad y, esta semana, se alcanzaron las 121.000 aplicaciones. El pre-candidato del Frente de Todos, Leonardo Midón, comentó que "mientras prácticamente no quedan vecinos sin al menos una dosis, avanza a buen ritmo las segundas aplicaciones que completan el circuito de vacunación". Cerca de 47.000 vecinos ya completaron su esquema. Además, casi la totalidad de la población dentro del rango vacunatorio tiene al menos una dosis. "El principal éxito de esta campaña se ve reflejado en la caída de la cantidad de casos, y en el alivio del sistema de salud", agregó Midón, quien para cerrar, aseguró que "la campaña no se detiene y siguen llegando vacunas de distintas pharmas a los vacuna-torios de la ciudad".

Vecinos reciben su dosis tanto en los vacunatorios fijos como en las postas itinerantes.





Romano y Midón recorren una de las postas itinerantes de vacunación.