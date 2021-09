ARGUMENTO DESESTIMADO La Cámara Federal porteña desestimó en otro caso el mismo argumento sostenido por el presidente, Alberto Fernández, para pedir su sobreseimiento por la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la etapa del aislamiento obligatorio (ASPO). El tribunal ratificó el procesamiento de los encargados de un albergue transitorio situado en la calle Perón al 1.300 de esta Capital, que permaneció abierto y con varias habitaciones ocupadas después de la medianoche del 19 de marzo de 2020, cuando entró en vigencia el primer decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre el ASPO. Los encargados del hotel argumentaron, al igual que el jefe del Estado en su pedido de sobreseimiento, que "no se ha lesionado el bien jurídico tutelado -la salud pública- pues no se ha corroborado que al momento de los hechos, hayan sido portadores de COVID-19, y por ende, propagado la enfermedad".



RENOVACIÓN El Gobierno anunció la renovación del programa de precios cuidados para la construcción por tres meses, con un ajuste del 6,5%. La Secretaría de Comercio Interior anunció que la renovación se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo, con la actualización de precios para 89 productos de primeras marcas, en 13 rubros de obra fina. "Esta nueva etapa contiene una actualización trimestral de los precios del 6,5%, que se mantienen fijos hasta noviembre de este año inclusive", señaló la Secretaría en un comunicado. Entre los productos y bienes para la obra fina el programa incluye aberturas, arena, sanitarios, cerámicos y porcelanatos, yeso, grifería, ladrillos, pinturas, placas de cemento y de yeso, productos de aislación e impermeabilización, productos de electricidad y de iluminación. En el programa participan los 30 proveedores más importantes del sector, como Ferrum, Roca, FV, Hidromet, Peirano, Saint Gobain, Durlock, Osram, Philips, Cerámica Alberdi y Cerámica Cañuelas, entre otras empresas. CRÉDITOS PARA CONSTRUCCIÓN El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para refacción, ampliación y finalización de vivienda única y de ocupación permanente en todo el país, por un monto de hasta $2 millones. El préstamo tiene una tasa fija del 19% durante el primer año, sin garantía hipotecaria, que se podrá pagar en un máximo de diez años (120 meses de plazo). El crédito podrá destinarse a la edificación de ambientes adicionales a los ya existentes en el hogar, realizar arreglos que permitan mejorar la vivienda o para la interconexión de servicios básicos a la red cloacal o de gas, así como para efectuar mejoras en instalaciones eléctricas. Se otorgarán a sola firma (sin garantía hipotecaria) y la tasa se ajustará luego del primer año mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). ASESINATO MAFIOSO Un hombre que era testigo protegido en una causa por asociación ilícita contra su ex jefe fue asesinado este lunes a balazos cuando se encontraba en una estación de servicio de la zona oeste de Rosario. La víctima fue identificada como Carlos Héctor Argüelles, quien fuera mano derecha de Esteban Alvarado, jefe de una organización ilícita con vínculos narcocriminales, y había declarado en su contra. El ataque se produjo este lunes por la tarde en el taller que Argüelles tenía en la zona de Garay al 3500. Argüelles recibió dos disparos en la cabeza y uno en el glúteo derecho, delante de su esposa e hijos. De acuerdo con el diario La Capital, llegó en grave estado al Hospital de Emergencias "Clemente Álvarez" (HECA) donde falleció a las 18.50. El ataque, de acuerdo a testigos, fue cometido por dos hombres y una mujer, que se movilizaban en un VW Fox, color rojo, desde donde efectuaron múltiples disparos.