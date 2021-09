Cuenta la leyenda que un día hubo un incendio enorme en el bosque. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar por sobre su cabeza al colibrí en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó de sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario: - ¿Qué haces colibrí?, le preguntó. - Voy al lago, respondió el colibrí. - Tomó agua con el pico y la echó al fuego para apagar el incendio. El jaguar sonrió. - ¿Estás loco?, le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú sólo? - No, respondió el colibrí - Yo sé que solo no puedo, pero ese bosque es mi hogar... Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso, yo lo ayudo a crecer polinizando sus flores. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero "tengo que hacer mi parte". En ese momento, los espíritus del bosque que escuchaban al colibrí, se sintieron conmovidos por la pequeña ave y su devoción hacia el bosque y, milagrosamente, enviaron un fuerte chaparrón, que terminó con el incendio. En conclusión: "Si quieres atraer los milagros a tu vida, ¡haz tu parte!



Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar