Efemérides del día de la fecha, 7 de Septiembre

DÍA DEL TRABAJADOR METALÚRGICO En este día se conmemora el nacimiento de Fray Luis Beltrán y se homenajea a los trabajadores metalúrgicos por su labor diaria. Nacido en el año 1784 en San Juan, Beltrán ingresó al convento de San Francisco de Mendoza a los 16 años. Más adelante, fue maestro del coro del convento franciscano de Santiago de Chile. En ese entonces, estalló la revolución en el país vecino y, pese a que el fraile simpatizaba con el movimiento independentista, recién en el año 1812 lo apoyó activamente siendo capellán de las tropas de José Miguel Carrera. Luego fue nombrado teniente, al frente de la maestranza, por Bernardo O´ Higgins. Tras la derrota en la batalla de Rancagua, en el año 1814, O´ Higgins y su ejército migraron a Mendoza, donde los recibió el General José de San Martín. Gracias a las recomendaciones del chileno, Beltrán fue nombrado teniente segundo del tercer batallón de artillería por lo que, inmediatamente, montó su taller en El Plumerillo; allí fabricó, junto a los pobladores, herraduras, espadas, balas de cañón, fusiles y municiones, entre otras cosas. Después de la derrota en la batalla de Cancha Rayada, en el año 1818, el ejército se encontraba desanimado y sin esperanzas hasta que el fraile manifestó: "Perdimos una batalla, pero no la guerra. Tengo en mis depósitos municiones y armas suficientes para que en pocos días podamos transformar esta derrota en victoria". Lo cual era una mentira pero, con arduo trabajo del pueblo, se hizo realidad en dos semanas; se fabricaron municiones, fusiles y cañones que fueron fundamentales para la victoria en la batalla de Maipú. Falleció el 8 de diciembre del año 1827 en Buenos Aires.



FALLECE NICOLINO LOCCHE Nicolino Felipe Locche nació el 2 de septiembre del año 1939 en Tunuyán, Mendoza. Apodado "El Intocable", Locche comenzó a practicar boxeo en el Mocoroa Boxing Club, gimnasio del profesor Francisco "Paco" Bermúdez, desde temprana edad. Después de 122 peleas amateurs, de las cuales perdió solo 5, el boxeador debutó como profesional en el año 1958 venciendo por knock out al sanjuanino Luis García. Más adelante, en el año 1961, se consagró campeón argentino de peso liviano tras ganarle a Jaime Giné en el Luna Park. Dos años después, derrotó al brasileño Sebastião Nascimento y se consagró campeón sudamericano. En el año 1968 hizo historia al vencer a Paul Takeshi Fuji y consagrarse campeón mundial en la categoría welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A partir de ese momento, defendió su título en seis ocasiones ante Manuel Hernández, Carlos Hernández, Joao Henrique, Adolph Pruitt, Domingo Barrera y Antonio Cervantes hasta que, en el año 1972, el panameño Alfonso Frazer se lo arrebató. La última vez que subió al ring fue en el año 1976 cuando venció al chileno Ricardo Molina Ortiz. Falleció en el año 2005 en Las Heras, Mendoza.



SE LANZA "RAISE VIBRATION" Un día como hoy en el año 2018, Lenny Kravitz lanzaba su undécimo álbum "Raise Vibration". Producido por el cantante estadounidense e integrado por canciones compuestas por el artista junto a Craig Ross, el disco contiene sencillos que "nacieron en sus sueños": "Muchas de las canciones de este disco las he soñado". Entre las canciones se encuentran "Low", "Johnny Cash", "5 more days ´til summer" y "Here to love".