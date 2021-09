» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 07/sep/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Se conmemoró el Día Mundial de la Medicina Estética

Por Dra. Ivana Bonilla













La Unión Internacional de Medicina Estética ha decretado el 6 de septiembre, como el Día Mundial de la Medicina Estética. "El propósito de este día es clarificar a la sociedad los beneficios de esta práctica médica, de recordar y fomentar las indicaciones de la medicina estética, que van más allá de buscar la belleza y resaltar la apariencia física". "Todos queremos llegar a viejos, pero nadie quiere ser viejo…" El estrés, la contaminación, la exposición solar y el ritmo de vida que llevamos, afectan a la salud de nuestra piel y aceleran el proceso de envejecimiento. A todos nos gustaría no envejecer, que nuestro cuerpo y rostro no sufran los efectos del paso del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, las personas ya no desean seguir militando la batalla anti-edad, porque el tiempo no se cansa nunca de avanzar. Hoy en día se busca llevar los años de forma natural, bella y sin abusos. La antigua medicina estética de revertir el envejecimiento deja lugar a un nuevo concepto de armonizar el envejecimiento, cambiando así del anti-aging al healthy-aging o envejecimiento saludable La medicina estética está en auge, y contando con un público que crece rápidamente, sin embargo, la preocupación por tratar y mantener "la belleza" data de la antigüedad. La medicina estética actual no solo busca tratar inesteticismos externos, busca en realidad una MEDICINA PREVENTIVA, entendiendo que el cuidado exterior interfiere directamente en el bienestar global del paciente y en el estado de salud general. Soy una apasionada de este tipo de medicina estética y armonía. Creo firmemente que el cuidado de la imagen no se puede disociar de la incorporación de hábitos saludables como alimentación equilibrada, actividad física, buen descanso y poco estrés. En este contexto el paciente se transforma en el actor principal. No solo decide, sino que interactúa y se implica en su tratamiento. Vivir un envejecimiento saludable requiere estar presente y ser protagonista. ¡Te espero en el Centro Médico Rawson!



Dra. Ivana Bonilla. Médica Especialista en Medicina Estética (M.P. 22467)