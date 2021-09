Becas Progresar Trabajo: cuáles son los requisitos y cómo anotarse para recibir hasta $3600

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que se encuentra habilitada la inscripción a las becas Progresar Trabajo hasta el próximo 30 de noviembre. Aquellos jóvenes que se inscriban en el programa podrán recibir $3.600 por mes y contarán con una amplia oferta de cursos de formación profesional. El programa Progresar Trabajo cuentan con una gran variedad de cursos para todas las orientaciones académicas. Además, dicho apoyo económico puede combinarse con prestaciones de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). A continuación, los requisitos para la inscripción: - Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI. - Tener entre 18 y 24 años cumplidos. - Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. - Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. - La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Para inscribirse a Progresar Trabajo los interesados deberán ingresar a la página Becasprogresar.educación.gob.ar. Una vez allí deberán crear un usuaria en caso de no estar ya registrados. El interesado deberá completar con sus datos personales: nombre y apellido, CUIL y correo electrónico, y crear un usuario con su respectiva contraseña. Luego de registrarse, se podrá ingresar al sistema de gestión personalizada donde está el formulario de inscripción y toda la información sobre la gestión de la beca Progresar Trabajo. También se puede descargar la App Progresar +, desde donde se puede realizar no sólo la inscripción al programa sino también simplificar trámites y consultas. Los cursos que brinda Progresar Trabajo: Para conocer el listado completo de los cursos de formación profesional, de acuerdo a la orientación elegida y zona de residencia se debe ingresar a: https://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones. Para elegir los cursos, sólo hay que seleccionar los campos deseados entre los criterios de búsqueda, como el nivel educativo, el sector y la jurisdicción de residencia.



Fuente: https://la100.cienradios.com/