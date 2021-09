Breves: Deportivas

CERÚNDOLO CAMPEÓN El argentino Juan Manuel Cerúndolo conquistó el Challenger de Como (Italia) al vencer 7-6 y 7-6 en la final al local Gian Marco Moroni. De esta manera, el joven de 19 años logró su segundo trofeo Challenger del año (también ganó el ATP 250 de Córdoba) y se acerca al Top 100 del ranking mundial (quedó 118º), al tiempo que Argentina llegó a los 12 títulos en Challengers y es el país más ganador en lo que va de la temporada.



PEQUE ELIMINADO Los Octavos de Final fueron el límite de Diego Schwartzman en el US Open 2021: quedó eliminado tras perder en cinco sets frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, quien jugará en Cuartos de Final ante el ruso Daniil Medvedev. Los otros tres duelos de esta instancia serán Novak Djokovic vs Matteo Berrettini, Alexander Zverev vs Lloyd Harris y Felix Auger-Aliassime vs Carlos Alcaraz. ZEBALLOS, EN CARRERA En el torneo de Dobles, el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers superaron ayer por 7-5 y 7-5 al británico Jonny O´Mara y al paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi. Así avanzaron a los Cuartos de Final, instancia en la que chocarán con la dupla conformada por el brasileño Bruno Soares y el británico Jamie Murray. UN PEQUEÑO AVANCE El Seleccionado Argentino de Rugby avanzó un puesto en el ranking de la World Rugby, beneficiado por la derrota que sufrió Australia por 28-21 ante Nueva Zelanda. Así Los Pumas, que el fin de semana se medirán con los All Blacks, avanzaron al 6º lugar, mientras los Wallabies cayeron al 7º. El líder del ranking es Sudáfrica y después se ubican Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia, que cierra el top 5. En tanto, el Top 10 lo completan Escocia (8º), Gales (9º) y Japón (10º). PLATA Y CLASIFICACIÓN El Seleccionado masculino de Vóley logró su clasificación al Mundial de Rusia 2022 después de terminar en la segunda posición del Sudamericano disputado en Brasilia. El domingo, en la última jornada, se definió el título. Pero esta vez, Argentina no pudo con Brasil, que se impuso 3-1 después de perder el primer set (17-25, 26-24, 18-25 y 18-25). FESTEJÓ COMO LOCAL Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 y ahora lidera el campeonato con tres puntos de ventaja sobre el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que finalizó en el segundo puesto. El finés Valtteri Bottas (Mercedes) completó el podio de la carrera disputada el domingo en el circuito de Zandvoort.