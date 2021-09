Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán el jueves a Bolivia en el Monumental. Ayer fueron desafectados los cuatros jugadores que actúan en Inglaterra y el arquero Franco Armani, por lo que Agustín Rossi fue convocado de urgencia. El bochorno ocurrido en Brasil el último domingo ya quedó atrás. Al menos para el cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Argentina, que ya se preparan para afrontar el último compromiso de esta "triple fecha" de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Será el jueves por la noche, cuando el combinado nacional reciba a Bolivia desde las 20.30 horas en el estadio Monumental. Para este compromiso, Lionel Scaloni no podrá contar con ninguno de los cuatro jugadores que actúan en Inglaterra: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía obtuvieron el permiso para regresar antes de tiempo a tierras británicas. Otra baja para el DT es la del arquero Franco Armani, quien no se recupera de un problema en su rodilla y, por ello, fue desafectado. Así, ante las bajas de "Dibu" y Armani, el entrenador debió convocar de urgencia a Agustín Rossi (arquero de Boca Juniors), quien el jueves estará entre los relevos para cubrir a Juan Musso, que será titular ante el conjunto boliviano. En el resto de la formación, la principal duda será el reemplazante de Lo Celso: Exequiel Palacios y Nicolás González asoman como principales alternativas. En cambio, por Romero volvería a jugar Germán Pezzella. Después no habría variantes respecto a los once que salieron a la cancha en Brasil y que apenas tuvieron 5 minutos de juego. INFORMES Y RESULTADOS Después de la decisión de las autoridades sanitarias de Brasil de suspender el partido frente a Argentina a los 5 minutos de juego, la FIFA emitió ayer un comunicado en el que lamentó lo sucedido en el Arena Corinthians e informó que ya comenzó a recopilar información al respecto para que los órganos disciplinarios la analicen y tomen una decisión "a su debido tiempo". El domingo, más allá de ese bochorno, sí se disputaron los otros cuatro encuentros pautados (todos pendientes de la fecha 6) y se registraron los siguientes resultados: Ecuador 0-0 Chile, Uruguay 4-2 Bolivia, Paraguay 1-1 Colombia y Perú 1-0 Venezuela. De esa manera, la tabla de posiciones camino a Qatar 2022 quedó de la siguiente manera: 1) Brasil, 21 puntos; 2) Argentina, 15 puntos; 3) Ecuador, 13 puntos; 4) Uruguay, 12 puntos; 5) Colombia, 10 puntos; 6) Paraguay y Perú, 8 puntos; 8) Chile, 7 puntos; 9) Bolivia, 6 puntos; 10) Venezuela, 4 puntos. En tanto, el jueves, por la 10ª fecha, se disputarán los siguientes encuentros: Uruguay vs Ecuador (19.30), Paraguay vs Venezuela (19.30), Colombia vs Chile (20.00), Argentina vs Bolivia (20.30) y Brasil vs Perú (21.30).

LA SELECCIÓN ENTRENARÁ HOY Y MAÑANA ANTES DE JUGAR FRENTE A BOLIVIA. SE ESPERA POR LAS ENTRADAS El partido que la Selección Argentina afrontará contra Bolivia este jueves por las Eliminatorias Sudamericanas despierta un doble interés entre los fanáticos. Por un lado, será el primero del equipo de Lionel Messi y compañía en el país tras haber conquistado la Copa América, que le puso fin a una racha de 28 años sin títulos a nivel de mayores. Y por el otro, marcará la vuelta de los hinchas a la cancha. Desde el comienzo del brote de Covid-19 en Argentina, en marzo del año pasado, todos los partidos se jugaron sin hinchas, más allá de la presencia de dirigentes y allegados, que más de una vez despertaron polémica. Ahora la AFA cuenta con el aval del Gobierno que autorizó la presencia de 21 mil espectadores, el 30% de la capacidad del estadio Monumental. Las entradas que se pondrán a la venta son 17 mil, pero hasta anoche no había certezas respecto a su comercialización. Mientras tanto, ayer, mediante el boletín oficial, el Gobierno Nacional, a través de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros, oficializó la autorización del público para el encuentro, con la aprobación del "protocolo piloto" elaborado por las autoridades sanitarias.