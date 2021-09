NOTICIA RELACIONADA: Primera Nacional:

Mañana comienza la 25ª fecha en la Zona B El delantero marcó sus primeros dos goles con la camiseta de Villa Dálmine y fue clave para llegar a la igualdad ante San Telmo. "Nos quedamos igualmente con un sabor agridulce", señaló luego del 3-3. La última vez que Villa Dálmine había marcado tres goles en un mismo partido había sido el 21 de septiembre de 2019, cuando derrotó 3-0 como local a Deportivo Riestra. Entre aquel compromiso y el reciente empate 3-3 frente a San Telmo pasaron 46 encuentros. Misma cantidad que transcurrieron para que un jugador Violeta anote por duplicado en un mismo juego: en aquella oportunidad fue Fabricio Brener. Y este sábado fue otro cordobés, Alejandro Gagliardi, quien convirtió sus primeros dos tantos desde su llegada al club. "Estoy muy contento en lo personal, porque pude convertir después de mucho tiempo", explicó el Tano a la salida de los vestuarios. "Tengo que seguir trabajando para mejorar y ojalá que lleguen más goles", agregó en diálogo con LAD. Su doblete tuvo complicidad del arquero visitante, Pedro Formosa, quien dudó en ambas acciones. El que no dudó fue Gagliardi, que peleó siempre la pelota con mucha guapeza. Sí: esta vez, el habitual sacrificio del atacante tuvo rédito. Y resultó vital para levantar ese durísimo 0-3 con el que se había cerrado el primer tiempo. "Se jugaron 45 minutos muy malos y pudimos revertirlo, mostrando una actitud muy buena. Dimos una imagen bastante fea en el primer tiempo, pero en el segundo pudimos reaccionar y más allá que no se ganó, levantar hoy en día un 0-3 es algo muy difícil y nosotros lo logramos", comentó el delantero. "En la primera parte no coordinamos, en la dividida perdíamos y en el choque también perdíamos. En el complemento mejoramos en lo actitudinal, cada uno mejoró individualmente y el equipo se hizo más fuerte", explicó el Tano. Y ante la consulta del porqué de ese inicio tan dubitativo de Villa Dálmine, el atacante apuntó detalles tácticos: "Desde mi posición se nota que dejamos un espacio grande entre los mediocampistas internos y los defensores. Los rivales nos tienen estudiados y buscan jugarnos ahí. Y terminamos retrasándonos mucho, sin encontrar la pelota". Finalmente, Gagliardi aseguró que el empate dejó "un sabor agridulce" en el balance final: "Somos conscientes que cometimos muchos errores en el primer tiempo, pero en el segundo mejoramos y demostramos que si los once estamos bien, somos un equipo duro", cerró.

CASI DOS AÑOS DESPUÉS, UN JUGADOR VIOLETA VOLVIÓ A MARCAR POR DUPLICADO EN UN PARTIDO. LOS ÚLTIMOS CINCO DOBLETES Las últimas cinco ocasiones en que un jugador de Villa Dálmine marcó por duplicado en un mismo partido fueron: -Jorge Córdoba: victoria 2-1 como local sobre Nueva Chicago, el 26 de noviembre de 2017. -Ijiel Protti: victoria 3-0 como local sobre Instituto, el 25 de agosto de 2018. -Ijiel Protti: victoria 3-1 como local sobre Nueva Chicago, el 25 de noviembre de 2018. -Fabricio Brener: victoria 3-0 como local sobre Deportivo Riestra, el 21 de septiembre de 2019. -Alejandro Gagliardi: empate 3-3 como local ante San Telmo, el 4 de septiembre de 2021.