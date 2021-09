RONDINA, EN SANTIAGO Finalmente, Sergio Rondina fue presentado ayer como nuevo entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero. Después de desvincularse de Arsenal por malos resultados, "Huevo" conducirá a otro equipo que tampoco arrancó bien el campeonato: el Ferroviario suma 8 puntos, apenas uno más que el conjunto de Sarandí, que marcha en la última ubicación. El cuerpo técnico de Rondina estará conformado por sus habituales laderos como Facundo Gareca (AC), Javier Carnero (PF), Ignacio Corteggiano (PF) y Luciano Castillo (analista de video), quienes también trabajaron con el "Huevo" en Campana, durante su paso por Villa Dálmine.



EL PINCHA NO PUDO Estudiantes de La Plata dejó pasar anoche la chance de ubicarse a solo un punto de los líderes al igualar 1-1 como local frente a Argentinos Juniors. De esta manera, el Pincha suma 17 unidades y quedó a tres de Lanús y Talleres, que el domingo empató sin goles ante Patronato. En tercer y cuarto puesto aparecen Independiente (19) y River Plate (18), que el domingo terminaron en tablas (1-1) en el estadio Monumental. Luego, con 17, se ubican Estudiantes y Racing Club, que también empató el domingo (0-0 con Banfield, con el campanense Leonardo Sigali como titular). Ayer, además, Vélez Sarsfield goleó 4-0 como local a Unión de Santa Fe (todavía sin el campanense Nicolás Blandi) en el cierre de esta 10ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Por las Elecciones Primarias del domingo, la 11ª jornada se jugará entre lunes y miércoles de la semana próxima. PRIMERA A FEMENINA En el cierre de la 4ª fecha, tres equipos ratificaron su andar perfecto en el certamen. En la Zona A del Torneo Clausura, Boca Juniors goleó 8-2 como visitante a Lanús; mientras Racing Club superó 4-1 a SAT. En tanto, en la Zona B, UAI Urquiza venció 3-0 como visitante a Rosario Central. Además de estos tres equipos, también San Lorenzo (Zona A) y River Plate (Zona B) marchan con puntaje ideal. PRIMERA B METRO La 8ª fecha del Torneo Clausura se cerró con un emotivo empate 3-3 entre UAI Urquiza (perdía 3-1 hasta los 43 del ST) y Argentino de Quilmes. Así, ambos equipos siguen en mitad de tabla: el Furgón está 8º con 10 puntos, mientras el Mate quedó 9º con 9. ELIMINATORIAS EUROPEAS España recuperó el liderazgo del Grupo B al golear 4-0 a Georgia. Ahora suma 10 puntos, uno más que Suecia (que tiene dos partidos menos). En tanto, en el Grupo C, Italia no pudo con Suiza (empataron 0-0) y mantuvo su ventaja de cuatro puntos, aunque los suizos tienen dos encuentros menos. En el Grupo E, Bélgica venció 3-0 a República Checa y extendió a seis unidades su diferencia como líder. En el Grupo I, Inglaterra (4-0 a Andorra) mantuvo su andar perfecto; mientras en el Grupo J, Alemania le arrebató la punta a Armenia al golearlo 6-0 como local. Hoy comenzará la última jornada de la triple fecha europea y los encuentros más destacados serán: Irlanda vs Serbia, Azerbaiyan vs Portugal, Francia vs Finlandia, Dinamarca vs Israel, Países Bajos vs Turquía y Croacia vs Eslovenia.