Por medida de fuerza gremial, hace dos días que no hay recolección de residuos

El Sindicato Camionero lleva adelante una medida de fuerza en reclamo de mejoras en las condiciones laborales que ofrece la empresa Agrotécnica Fueguina. El Municipio solicitó a los vecinos no sacar la basura. Debido a un conflicto entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Agrotécnica Fueguina, hace dos días que en la ciudad no se realiza la recolección domiciliaria de residuos, lo que ocasiona una acumulación de bolsas en los cestos ubicadas sobre la vía pública. La protesta comenzó el lunes y hasta el cierre de la edición de hoy no había sido desactivada. Por eso, el Municipio le estaba solicitando a los vecinos que evitaran sacar la basura a la calle "hasta que se restablezca la recolección". De acuerdo al secretario gremial del Sindicato de Camioneros, Carlos Basine, se llegó a la medida de fuerza "por incumplimiento de la empresa" al desconocer "los requisitos que se le ha pedido". "Hace bastante tiempo que venimos yendo y viniendo con este tema de los camiones, que no les dan los arreglos correspondientes, seguridad e higiene, problemas con la ART de los trabajadores. Problemas también con la parte por enfermedad y todos esos temas. No hemos tenido respuesta, varias idas y vueltas. Ha venido el Ministerio de Trabajo, que ha dado un plazo para que se regularice la situación, y tampoco hemos tenido respuesta, por eso llegamos a esta situación", explicó. Basine señaló que "el Municipio está informado" de la situación y que hasta el momento se han detenido "la parte de recolección, montículo y barrido". "Los vecinos de Campana lamentablemente se van a encontrar afectados por esta situación", dijo. Y añadió: "Esperamos tener una respuesta, que se llegue a un acuerdo y se salga a trabajar".

La protesta comenzó el lunes y hasta el cierre de la edición de hoy no había sido desactivada.





El Sindicato Camionero lleva adelante una medida de fuerza en reclamo de mejoras en las condiciones laborales que ofrece Agrotécnica Fueguina.





Así se encontraban las calles en el barrio Municipal. Foto enviada por Nélida a nuestro Whatsapp.

#Dato la Municipalidad de #Campana comunica a los vecinos que por conflicto gremial de Camioneros no habrá recolección. Solicitan no sacar las bolsas hasta que se re establezca el servicio pic.twitter.com/ga3bPRmlpM — Daniel Trila (@dantrila) September 8, 2021 #Video colapsan los canastos de residuos. Por medidas de fuerza del gremio de camioneros, afecta a los recolectores de residuos, montículos y otros, lunes y martes sin servicio. Se desconocen los resultados del diálogo, si acordaron con la empresa y el ministerio de trabajo. pic.twitter.com/6g9yXlNP5r — Daniel Trila (@dantrila) September 8, 2021