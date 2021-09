Tres muertos en la Ruta 12

El accidente tuvo lugar ayer por la mañana, a la altura del kilómetro 108, en jurisdicción de Zárate. También hubo 5 heridos. En condiciones climatológicas adversas, ayer alrededor de las 6 de la mañana tuvo lugar un accidente múltiple a la altura del kilómetro 108 de la Ruta 12, en el trayecto que une los dos puentes del complejo Zárate - Brazo Largo. Según se informó, fallecieron tres personas, dos de ellas menores de edad, y también hubo cinco heridos que fueron trasladados al hospital regional Virgen del Carmen de la localidad de Zárate. Aparentemente, todo se originó cuando conductor de uno de los vehículos, un Volkswagen UP, perdió el control, cruzó de mano e impactó de frente contra un Toyota Etios identificado con el logotipo de la empresa de seguridad privada C y R que circulaba en sentido a Zárate. Las tres personas que viajaban en el UP perdieron la vida en ese instante, al tiempo que detrás del Toyota Etios circulaba un camión que transportaba sustancias alimenticias. Su chofer, para evitar la colisión, se tiró a la banquina y volcó en un zanjón; mientras que un segundo camión quedó estacionado unos 300 metros más adelante, presentando un golpe en su cabina.

Los tres ocupantes del Volkswagen UP no sobrevivieron al impacto.