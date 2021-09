Es la emisora de frecuencia modulada que funciona en la calle Sivori 183 de nuestra ciudad y que su director es el periodista y locutor Rubén Dusac. Tiene varios programas semanales y además de escucharse por aire, los vecinos pueden conectarse a través de la APP fmswingcampana, por facebook o a través de la pagina. Hoy se cumplen 6 meses de la inauguración de FM Swing 107.3 MHz, emisora de frecuencia modulada que funciona en la calle Sivori 183 de nuestra ciudad. El director propietario es el periodista y locutor Rubén Dusac, quien desde hace varios años estaba con el proyecto de tener su propio medio, hasta que en octubre del año 2020, comenzó con la compra de los equipos y la diagramación y construcción del estudio y demás dependencias de la emisora. "Siempre fue con el asesoramiento de amigos, uno de ellos Carlos Abatangelo quien lo asesoró y fue viendo la construcción del estudio y en lo técnico Eduardo Twyford quien ya en su momento y muchos años atrás habían sido socio en otra emisora", detalla Dusac. F.M. Swing se fue equipando con mucho sacrificio y con una tecnología de avanzada adquiriendo equipos homologados, una buena antena de transmisión colocada por una empresa especialista en radios, con todos los requisitos que se necesita para poder ser presentada ante el ente regulador de los medios. El 8 de marzo sale al aire por primera vez ya habiendo presentado su carpeta y el Día del Periodista le llega la notificación del decreto que habilitaba la frecuencia 107.3 para el colega. Recordemos que hasta dicha fecha se escuchaba en el 107.5. "Fue el mejor regalo recibido en mis años de periodista" y hoy agradece a quienes están en la emisora acompañándolo las 24 horas. En primer lugar al productor general su compañero José Basconsello quien programa la música y controla cada emisión de la radio, como así también es quien asumió la responsabilidad de que cada conductor se sienta cómodo y tenga todo lo que necesita para realizar la tarea de entretener, educar e informar. La parte técnica con su asesoramiento y control de salida al aire la lleva adelante Eduardo quien es una persona muy exigente ya que quiere que "La radio que se siente" (slogan) llegue cada día mejor a los oyentes. El staff y los programas son los siguientes: José Papalardo ("Recuerdo", programa de tangos a las 8 horas), Zuly Aranda ( "Esa Vieja Música", 12 horas), Marcelo Alexandroni ("Proyecto One", música para compartir, 17 horas), Jóvenes militantes (19 horas), Marta Lozzi ("Punto de encuentro", 20 horas), Rubén Dusac ("Primera Mañana", 9 horas y "Ustedes y Nosotros radio", lunes 18:30 horas), Walter Otamendi y Stella Maris Melo ("Tanta Trampa" domingos 10 horas), Alberto Aguirre, Hugo Linares y Mily Penzo ("Bucaneros del Arte", Jueves 21 horas), Rita García ("Tardes con aromas de Café", lunes 17 horas). Las 24 horas, música variada por la mañana, temprano folklore, por la tarde rock nacional, internacional, trap, reggaetón, lentos, etc., realmente para todos los gustos musicales. Los columnistas que acompañan: Jesica Aciar, Mónica Navarro, Lautaro Ríos, Raúl Quirino, Arturo Remedi y los asistentes de operación Máximo Hermelo y Tiago Escalante. "Realmente un staff maravilloso, con grandes profesionales que hacen que la radio en solo 6 meses tenga una gran audiencia" remarca Dusac. Por su parte José Basconsello agradece a cada uno de los auspiciantes que "hacen posible que tengamos a grandes profesionales que pueden hacer sus programas sin costo, Rubén, entre muchos pedidos que realizó me encargo que quería en su radio a estos conductores" y agrega "mención especial a La Autentica Defensa quien siempre está acompañándonos en todo lo que realizamos ya que no solo estamos con la radio sino con otras actividades institucionales y culturales. Gracias a todos". Además de escucharse por aire, los oyentes pueden conectarse a través de la APP: fmswingcampana, por Facebook fmswingcampana, a través de la página la cual tiene además noticias nacionales, internacionales y algunas locales ingresando a www.fmswincampana.com.ar