Esteban Bullrich manifestó su apoyo a Mariano Raineri

"Decidí hacer campaña apoyando buenos candidatos, no una línea interna" dijo el ex ministro de Educación, que pidió cortar boleta y votar al "candidato de Sergio Roses, con la lista de senadores de Joaquín de la Torre". El senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, brindó su apoyo al candidato de Espacio Plural (Juntos) Mariano Raineri a través de un emocionante video donde pide a los vecinos de Campana apoyar el espacio de Sergio Roses. Bullrich tiene esclerosis lateral amiotrófica y ya casi no puede hablar, pero aún así sigue participando de la campaña, brindando su apoyo a "amigos como Sergio Roses" con quien viene militando desde hace muchos años. El ex ministro de Educación pidió al equipo de Raineri que estos "días que quedan sigan motivando a la gente a votar, eso es lo más importante, que la gente se exprese con el voto, que expresa la bronca, la frustración, la indignación, pero también la esperanza de que podemos resolverlo". "No hago por un sector interno, hago campaña por buenos candidatos como Mariano", resaltó. "Esteban nos brinda su fortaleza y es para nosotros un ejemplo de valores. Su mensaje nos da muchas fuerzas en este momento", destacó Raineri. En abril de este año se conoció la noticia de que el senador Bullrich padece de ELA, una patología progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa la pérdida del control muscular.

