Diego Sarna dijo que hay candidatos "especialistas en vender humo"

El dirigente liberal advirtió sobre aquellos políticos que, en el afán de ganar votos "como sea", prometen cosas que son "delirantes e incumplibles", y les pidió "no insultar la inteligencia de los vecinos". Además, describió el alcance del rol del concejal, y las lógicas limitaciones con las que se enfrentan. "No alcanza con prometer: hay que explicar cómo uno va a lograr lo que promete, si no, es humo", disparó. En las vísperas de todas las elecciones es habitual que dirigentes políticos de todos los colores presenten sus propuestas a la ciudadanía. Pero a veces, las mismas se pasan de ambiciosas, al punto de ser irrealizables. Sobre el tema se refirió Diego Sarna, referente de Avanza Campana - Avanza Libertad, anonadado por el calibre de las promesas de algunos dirigentes políticos de Campana: "ante estas promesas grandilocuentes, no está de más recordarle al electorado que un concejal debe recorrer los distintos sectores de la ciudad, entrar en contacto directo con los vecinos, y ser testigo ocular de las distintas problemáticas que ellos plantean. Luego de eso, recién podrá llevar proyectos e ideas al recinto para intentar brindar soluciones". "Pero una vez que estos proyectos son planteados en la sesión, estos deben contar con el acompañamiento por medio del voto del resto de los concejales para lograr su aprobación, la cual, a su vez, estará sujeta a la decisión final del intendente, que, recordemos, al ser la autoridad máxima a nivel municipal, cuenta con la capacidad de vetar cualquier proyecto por más que haya sido aprobado en el HCD", advirtió el dirigente liberal, y sentenció: "Por eso, al momento de escuchar las propuestas de cada candidato, debemos pensar muy bien qué tan realizables son. Desde una banca del HCD no se puede cambiar el mundo. Si prometen parques olímpicos que, aparte del de Parque Roca -que fue financiado por el Comité Olímpico Internacional-, no hay ni uno en Argentina, o si prometen más empleo o mejores salarios, los están chamuyando. Porque se trata de cosas que están fuera del rango del poder de un concejal. Y más si se trata de uno de la oposición, por ser minoría en el recinto. No alcanza con prometer: hay que explicar cómo uno va a lograr lo que promete, si no, es humo". Sin dar nombres, pero entendiéndose perfectamente su objetivo, Sarna señaló que "en estos días hemos visto propuestas de especialistas en vender humo, que prometen traer grandes soluciones, u obras faraónicas que requerirían enormes inversiones de dinero. Son promesas delirantes e incumplibles. Es que prometer es fácil: acá lo que hace falta es que expliquen de dónde saldrían los recursos, es decir, no tanto hablar del qué sino más bien del cómo". El primer precandidato a concejal de "Avanza Campana" mencionó también aquellos casos de candidatos que se adjudican "tener la influencia necesaria para hacerse cargo de la finalización de obras desde una banca de concejal". A ellos les pidió "no insultar la inteligencia de los vecinos" porque "un concejal aislado no tiene ese poder, y menos lo tiene un aspirante a serlo, pero que aún no lo es". Sarna tampoco se olvidó de los que "prometen cosas a futuro, pero son concejales ahora mismo y nada hacen". Sobre ellos, dijo que "el votante campanense tiene que poder ver más allá de los slogans y los afiches", y "darse cuenta de que hay candidatos que hace tiempo calientan una banca y ni hablan, mucho menos hacen cosas remotamente cercanas a las que prometen". Es por eso que desde Avanza Campana - Avanza Libertad se ofrecen como "una nueva opción", y piden a los vecinos de la ciudad a analizar con mucho detenimiento a cada una de las opciones que se presentarán en estas elecciones legislativas. Además, alientan a los ciudadanos a "no enmarcarse con una bandera política, que es lo que buscan las dos grandes fuerzas para seguir alimentando la grieta". Como cierre, Sarna aseguró que "de las decisiones que tomemos el 12 de septiembre, primero, y el 14 de noviembre, después, dependerá que la ciudad y el país tomen un rumbo distinto, o que continúen sumergidos en este camino de decadencia y corrupción".