La candidata a senadora provincial de la lista "Dar el Paso" que encabeza Facundo Manes visitó nuestra ciudad y compartió una conferencia de prensa junto a Romina Buzzini. "Como dice Manes, hay que tomar al voto como un acto de rebelión y no de resignación", señaló. El radicalismo campa-nense se sigue nutriendo de visitas de diferentes candidatos de la lista "Dar el Paso" que encabeza Facundo Manes. Primero pasó Margarita Stolbizer, precandidata a diputada nacional. El lunes lo hizo Danya Tavela. Y ayer fue el turno de Ayelén Bertón, precandidata a senadora provincial por la Primera Sección de la provincia de Buenos Aires. "Estas visitas nos reconfortan, nos dan mucho apoyo y, sobre todo, enriquecen nuestra mirada con experiencias que nosotros podemos tomar luego para el ámbito local", marcó Romina Buzzini, quien encabeza la lista de la UCR Campana junto a Axel Cantlon y ayer fue parte de la conferencia de prensa que Bertón brindó en nuestra ciudad. "Estamos en un momento en que, ante los problemas de siempre que todos conocemos, se necesitan respuestas diferentes", señaló la precandidata a senadora provincial. "La gente está buscando nuevas respuestas por parte de la política, diferentes a las que se vienen dando en los últimos años y que llevaron al país a esta crisis estructural. Y esa es nuestra apuesta desde el proyecto que encabeza Facundo Manes", agregó. En ese sentido, Bertón señaló que "las políticas tienen que ser pensadas no tanto desde un escritorio sino desde la gestión, en base a evidencias y datos que ayuden a mejorarlas" y añadió que, además, es necesario "generar consensos para pensar políticas en el mediano y largo plazo". Sobre la interna de Juntos, la referente radical de la Primera Sección destacó que "la lista Dar el Paso asumió el compromiso de involucrar a más fuerzas políticas" para que "se enriquezca el espacio". Y pensando en las Elecciones Primarias del domingo afirmó: "El momento de la elección es el momento que tenemos los ciudadanos de poner de manifiesto lo que pensamos respecto a las diferentes fuerzas políticas. Como dice Manes, es importante tomar al voto como un acto de rebelión y no de resignación".

LA PRECANDIDATA A SENADORA PROVINCIAL ESTUVO AYER JUNTO A ROMINA BUZZINI Y LA LISTA "DAR EL PASO" DE NUESTRA CIUDAD.