El referente en la ciudad en Campana del Partido del Trabajo y del Pueblo, integrante de su dirección nacional, expresó la posición que toman en estas elecciones legislativas y fue contundente: "Con unidad y protagonismo popular vamos a derrotar a la derecha". Roberto Carpano, referente local del Partido del Trabajo y del Pueblo, integrante de su dirección nacional, se expresó en la previa de las PASO y llamó a votar al Frente de Todos. En una entrevista con la prensa destacó la importancia de "vencer a la derecha" y opinó Sobre JUNTOS "mientras el pueblo sufría cada vez más, y ellos fugaban las divisas y endeudaban nuevamente al país con el FMI y el capital financiero". Además señaló el rol del gobierno durante la pandemia. "El gobierno puso el centro en cuidar la vida, que es lo principal, en medio de una situación que nadie se imaginó que íbamos a vivir" y reflexionó acerca de lo que viene, y el camino a seguir por Alberto Fernández:"Es necesario que la mayor parte de la riqueza del país, que hoy queda en manos de terratenientes y monopolios extranjeros, sirvan para cubrir las emergencias populares y reactivar la producción nacional". La Auténtica Defensa: ¿Cómo ven desde el PTP la situación política actual? Roberto Carpano: Es muy complejo el momento que vivimos. A la tremenda crisis que nos dejaron los 4 años de gobierno de Macri, se sumaron los padecimientos de la pandemia. El pueblo sufre con la falta de trabajo, los bajos salarios, la inflación que hace subir los precios de los alimentos, los medicamentos y todo lo que se consume. LAD: ¿Cómo caracterizan a Juntos? RC: Nosotros pensamos que el macrismo, hoy el frente JUNTOS, representa a los sectores más poderosos de nuestro país (Techint Siderca, Axion, petroleras, mineras, bancos y los grandes terratenientes de la Sociedad Rural, etc.). Cuentan con los grandes medios de comunicación: Clarín, La Nación, TN, etc. y tienen el apoyo de grandes potencias imperia-listas como los Estados Unidos e Inglaterra. Esos sectores se enriquecieron saqueando las riquezas de nuestro país, mientras el pueblo sufría cada vez más, y ellos fugaban las divisas y endeudaban nuevamente al país con el FMI y el capital financiero. LAD: ¿Cuál es su opinión sobre el gobierno de Alberto Fernández y sus políticas frente a la pandemia? RC: El gobierno puso el centro en cuidar la vida, que es lo principal, en medio de una situación que nadie se imaginó que íbamos a vivir. En ese sentido trabajó y logró que llegasen las vacunas y se avanzó mucho en la gran campaña de vacunación, lo que se refleja actualmente en una situación de baja de casos de coronavirus. LAD: ¿Y en relación a la política económica del gobierno actual? RC: Es conocido por toda la sociedad que dentro del Frente de Todos que es un amplio arco de unidad nacional y popular, hay discusiones por el rumbo que debe seguir el gobierno. Nosotros desde el P.T.P. creemos que es necesario tomar medidas para poner al país de pie, para que los salarios y jubilaciones recuperen su poder adquisitivo y vayan por encima de la inflación. Para salir de esta crisis hay que poner plata en el bolsillo de los sectores populares, ampliar el mercado interno, favorecer a las pequeñas empresas, y a los pequeños productores. LAD: ¿Qué medidas creen uds que se deberían tomar desde el gobierno? RC: Creemos que es necesario que el gobierno recupere el control soberano sobre el comercio exterior y los bancos como hizo el Presidente Perón en su primer gobierno desde 1946. Es necesario que la mayor parte de la riqueza del país, que hoy queda en manos de terratenientes y monopolios extranjeros, sirvan para cubrir las emergencias populares y reactivar la producción nacional. Desde el PTP también venimos debatiendo dentro del Frente de Todos la necesidad de impulsar leyes como las de Techo, Tierra y Trabajo, y temas de soberanía nacional como la recuperación de la soberanía en el río Paraná. En relación a la deuda externa nuestra posición es que no debemos pagar deudas ilegítimas y fraudulentas al FMI y al Club de París, para lo que se necesita suspender los pagos e investigar las mismas. Para impulsar al gobierno a que tome el rumbo que necesitamos tenemos que unirnos y con protagonismo popular resolver los problemas que tenemos, como se demostró en la pandemia con la solidaridad inmensa demostrada por todo el pueblo, y especialmente por las organizaciones sociales. Por suerte tenemos muchos ejemplos de cosas extraordinarias que hemos hecho en nuestra historia, como cuando nos unimos para derrotar al macrismo en las elecciones de 2019. Desde el Partido del Trabajo y del Pueblo vamos a jugar con todo para que se fortalezca el Frente de Todos en estas elecciones. Queremos avanzar y no volver atrás: que paguen la crisis los que se enriquecieron a costa del pueblo. Votemos para diputados nacionales a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Gollán.