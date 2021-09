Desde el espacio "Vamos con Vos" reclamaron el cumplimiento de la Ordenanza 6988

Se trata del programa de equilibrio poblacional de perros y gatos a través de la castración responsable y prohibiendo la eutanasia y todos los actos que impliquen malos tratos o crueldad. Los Referentes del Espacio Octavio Chiche Lagar y Katty Altimari, comentaron que solicitaran el cumplimiento de la Ordenanza 6988 que adhiere a la Ley Provincial Nº 13.879, y la problemática de la superpoblación de perros y gatos. El Estado Municipal, en su condición de autoridad sanitaria rectora, debe implementar estrategias y acciones que permitan alcanzar el equilibro entre la población animal, la humana y el medio ambiente, a fin de lograr una sana convivencia entre ellos. Lamentablemente poco se hace al respecto, implica una responsabilidad mayor que "...el hecho de estar haciendo desfile de mascotas en la costanera…" dijeron. Adherimos, tal como lo establece la ley que el único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de animales de compañía, es la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, abarcativa, sistemática y extendida de machos y hembras, de especie canina y felina. Es necesario entonces, desde el municipio, llevar acciones concretas que implican castrar en cantidad y manera adecuada, para que no haya sobrepoblación, que sean sistemáticas, abarcativas de todos los sectores con o sin dueño, extendidas, tempranas y gratuitas. Entregar UN TURNO POR PERSONA no alcanza (siendo que hay vecinos que tienen varios animales). También, es necesario incorporar Programas complementarios de Salud Animal y Salud Pública: desparasitación, vacunación antirrábica y atención clínica primaria. Y Adicionar Subprogramas: Adopción. Incentivo de Hogar de Tránsito. TNR (trap-neuter-return / atrapar-castrar-retornar). Promover lazos con parques industriales, terminales de ómnibus, puertos, etc., a fin de abordar la problemática de presencia de animales sueltos y/o abandonados en lugares específicos (Programa de adopción, reubicación, atención veterinaria, dependiendo el caso). Fortalecer el vínculo con los voluntarios y ONGs para la optimización en la ejecución de los programas. Y concientizar para una tenencia responsable, como así también denunciar los casos de maltrato hacia animales. Existen ciudades donde se ha implementado este Programa de manera constante y Responsable con éxito aquí también podemos hacerlo, dándole participación a las organizaciones que trabajan, saben y se preocupan por el tema. - concluyeron- constituye una Política de Estado de Cuidado de la Salud Pública y Animal, a partir de un control eficiente de la reproducción de perros y gatos, que actúa en forma preventiva evitando la sobrepoblación de las especies y sus consecuencias: zoonosis, accidentes de tránsito y por mordeduras, contaminación ambiental, abandono y sufrimiento animal y de su comunidad.