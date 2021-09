La actividad industrial aumentó 13% en julio y la construcción 19,8%

En la comparación interanual, se registró un alza de 13% y 19,8%, respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La actividad industrial aumentó durante julio 13% en relación a igual mes del año pasado, y la construcción el 19,8 %, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo al informe publicado el martes, la actividad fabril de julio estuvo 2,6% por debajo de la de junio pero acumuló un alza del 21% en lo que va del año, mientras que la construcción avanzó 2,1% intermensual y 53,3% en los primeros siete meses de 2021. Con esta suba, la industria se ubicó 4,9% por sobre el nivel de actividad acumulada entre enero y julio del 2019, destacó el Ministerio de Economía, luego de conocido el informe del Indec. Con respecto a la baja del 2,6% intermensual, Economía destacó que "hubo paradas técnicas para la adecuación de líneas de producción y mantenimiento en algunos sectores. No obstante, el nivel sin estacionalidad se ubica 6,1% por encima del nivel pre-Covid de febrero de 2020". Las mayores subas se registraron en Otro equipo de transporte, con el 88,1% interanual; y Prendas de vestir y calzado, 60,9%; seguidos de Vehículos automotores, 47 %; y Metálicas básicas, 39,8%. También crecieron los sectores menos afectados por el ASPO en 2020: Alimentos y bebidas, 2 % interanual; Madera, papel, edición e impresión, 5,5%; Químicos, 9,6% interanual. Los únicos sectores en baja fueron Muebles y colchones, con el 5 % interanual, y Tabaco, 42,4%, por la alta base de comparación por recomposición de stocks luego del cese de actividades en abril de 2020. Comparado con julio de 2019, crecieron nueve de los 16 sectores. Las mayores subas corresponden a Maquinaria y equipo, con el 27%; Químicos, 24,8%; Vehículos automotores, 17%; y Minerales no metálicos, 10,5%. En lo que hace al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), la suba del 2,1% mensual sin estacionalidad, resultó la segunda suba consecutiva, y alcanzó un nivel 25,3% superior al pre-Covid de febrero 2020. En la comparación interanual, aumentó 19,8%, registrando así la novena suba consecutiva, luego de las fuertes caídas al inicio de la pandemia, y supera en 1,1% al período enero-julio de 2019. Durante julio crecieron en términos interanuales las ventas de 10 de los 13 insumos relevados. Lideraron el crecimiento los despachos de Asfalto con el 179,1% interanual; Hormigón Elaborado, 135,9%; y Mosaicos graníticos y calcáreos, 48,4%. Mientras que los únicos sectores en baja corresponden a Pinturas, con el 8,1% interanual; Cales, 13,4%; y Pisos y revestimientos cerámicos, 13,9%. Por otro lado, el Indec también realizó una encuesta de expectativa entre los empresarios. En el sector Industrial el 29,7% de los consultados estimó que la actividad continuará en aumento hasta octubre inclusive, contra un 16,9% que no prevé mayores cambios, mientras que el restante 50,4% no anticipó mayores cambios. En ese marco, el 28,3% de los consultados estimaron que se incrementarán sus exportaciones, frente a un 21,1% que anticiparon una merma, y un 50,6% que no consideraron que vaya a haber mayores cambios. En el sector de la construcción, entre quienes se dedican mayormente a la obra privada, el 32,1% de los empresarios consultados consideró que la actividad seguirá en alza contra el 14,3% que previó un retroceso mientras que el 53,6% no vislumbró mayores variantes. Entre los que se dedican a la obra pública, el 49,3% estimó que la actividad crecerá hasta octubre inclusive, contra un 15,1% que anticiparon una reducción, y el 35,6% que no ve mayores cambios.