Bitcoin: cómo fue el debut de la criptomoneda en El Salvador

La cotización cae durante su puesta en marcha en el país centroamericano. La adopción pionera del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador se vio frustrada a las pocas horas de su lanzamiento este martes, después de que el gobierno tuviera que desactivar su app de almacenamiento del volátil activo digital y de que se desplomara el precio global. Alrededor de la madrugada, el presidente Nayib Bukele dijo en Twitter que la app de la billetera digital llamada ´Chivo´ -un coloquialismo salvadoreño para ´copado´- dejaría de funcionar mientras se aumentaba la capacidad del servidor. La aplicación, que ofrece a los ciudadanos salvadoreños una carga inicial de u$s 30 en bitcoin gratis, volvió a funcionar unas horas más tarde, y Bukele pareció supervisar personalmente el proceso de prueba a través de Twitter. Hasta ahora, la app Chivo sólo está disponible en la galería de aplicaciones de Huawei, aunque el gobierno quiere que también esté disponible a través de Apple y Google. Mientras colapsaba la billetera del país, el precio global de bitcoin se tambaleaba, cayendo hasta 17% a u$s 43.119 antes de recuperarse para cotizar un 10% por debajo. Coinbase, la bolsa de criptomonedas estadounidense, tuvo problemas técnicos que retrasaron o cancelaron las transacciones de algunos clientes. Bukele acudió a Twitter para instar a los ciudadanos a comprar en la caída de los precios. El martes, dijo que El Salvador tenía ahora unos 550 bitcoins. La pequeña nación centroamericana se convirtió en la primera del mundo en hacer del bitcoin una moneda de curso legal, en un plan que se aprobó a toda prisa en el congreso en cuestión de horas y que se implementó en sólo 90 días. Los economistas y la comunidad financiera internacional han criticado la medida, que además es impopular entre los salvadoreños. La calificadora Moody´s rebajó la calificación de la deuda del país en parte debido a la ley, mientras que el FMI -que actualmente está en conversaciones con el gobierno para un nuevo préstamo- advirtió que dicho plan podría desestabilizar la economía de u$s 25.000 millones Siobhan Morden, directora de renta fija para América latina de Amherst Pierpont, señaló que la táctica de Bukele con el bitcoincoincidió con las medidas para consolidar su poder, que han sido duramente criticadas por Estados Unidos. "El lanzamiento oficial de BTC puede dominar los titulares", escribió en una nota. "Sin embargo, más importante fue el fallo de la sala constitucional del Tribunal Supremo [el viernes pasado] que permite la reelección consecutiva". Fans de las criptomonedas en todo el mundo han elogiado el movimiento pionero de El Salvador en las redes sociales, y algunos han lanzado una campaña para tratar de persuadir a la gente a comprar u$s 30 de bitcoin para mostrar su apoyo.