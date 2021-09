A menos de una semana para las PASO, la Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, afirmó este martes que la Cámara Nacional Electoral "será laxa" en cuanto a los "medios probatorios" que permitan justificar la no emisión del voto para aquellos casos confirmados o sospechosos de coronavirus. En declaraciones radiales, la funcionaria apeló a la "responsabilidad ciudadana", de cara a las elecciones del próximo domingo, y reiteró el pedido de que aquellas personas que tengan Covid, sean casos sospechosos o contacto estrecho "no concurran a votar". Quiodo también puntualizó en que aquellos que tengan síntomas o sean caso sospechoso no deberán adjuntar certificado alguno. Además aclaró que se podrá justificar la no emisión del voto desde el día de la elección hasta los 60 días posteriores ingresando al sitio web infractores.padron.gob.ar. "La recomendación general es que las personas que sean caso positivo, contacto estrecho, caso sospechoso o que estén cumpliendo con la cuarentena, no concurran a votar. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no existe ningún mecanismo específico para personas que tienen Covid-19", enfatizó. En ese marco, la directora nacional electoral afirmó que si bien "el derecho a votar es sagrado", debe haber un llamado "la responsabilidad cívica y ciudadana" para no contagiarse y cuidar a los demás. "No está prohibido, pero hay una recomendación general", sentenció con contundencia respecto al derecho de ir a votar en épocas de pandemia. Por último, Quiodo definió estas PASO como "históricas", y recordó algunas de las medidas sanitarias y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de emitir el voto en el marco de la pandemia de coronavirus. Entre ellas se encuentran el chequeo del lugar y la mesa a la cual concurrir, llevar una lapicera propia y pegantes para cerrar el sobre.



