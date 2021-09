Efemérides del día de la fecha, 8 de Septiembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN Establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el año 1966, en este día se remarca la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos a la vez que se insta a intensificar los esfuerzos para alfabetizar a la población. La pandemia tuvo un gran impacto en la educación provocando la suspensión de clases presenciales de miles de niños, jóvenes y adultos que, posteriormente, pudieron continuar con sus estudios virtualmente. No obstante, esto evidenció las desigualdades entre los estudiantes que tenían acceso a Internet y la tecnología: "La rapidez con la que se pasó a la enseñanza a distancia puso de manifiesto la persistente brecha digital, en cuanto a conectividad, acceso a la electricidad y capacidad para utilizar la tecnología, que limita las oportunidades de aprendizaje". Por ello, el tema de este año es "Alfabetización para una recuperación centrada en las personas: reducir la brecha digital" y tiene el propósito de repensar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje, en el ámbito de la alfabetización, en pandemia y más allá de la misma. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 773 millones de jóvenes y adultos no poseen las competencias básicas en lectoescritura; por otra parte, 617 millones de niños no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas.



FALLECE LEOPOLDO TORRE NILSSON Leopoldo Torre Nilsson nació el 5 de mayo del año 1924 en Buenos Aires. Hijo del director de cine Leopoldo Torre Ríos, Torre Nilsson empezó a trabajar como asistente de dirección de su padre desde temprana edad: "Mi padre había decidido en un modo terminante que mi carrera tenía que ser la cinematografía; y yo lo acepté, pensando que iba a ser una técnica, de pronto descubrí que el cine podría llegar a ser vehículo para mi imaginación". A los 23 años estrenó su primer cortometraje, "El muro", el cual estaba basado en un cuento que escribió. Más adelante, codirigió con su padre las películas "El crimen de Oribe" (1950) y "El hijo del crack" (1953). En el año 1954, estrenó el film "Días de odio", basado en el cuento "Emma Zunz" de Jorge Luis Borges, y al año siguiente "Para vestir santos" (1955), que protagonizó Tita Merello. Ese último año fue galardonado con el Premio del Instituto Nacional de Cine como Mejor Director por la película "Graciela". Entre sus películas más importantes se encuentran "La casa del ángel" (1956), "Un guapo del 900" (1960), "La mano en la trampa" (1961), "Setenta veces siete" (1962), "Martín Fierro" (1968), "El santo de la espada" (1970) y "Güemes, la tierra en armas" (1971). Falleció en el año 1978 en Buenos Aires.



SE LANZA "TOO GOOD AT GOODBYES" Un día como hoy en el año 2017, Sam Smith lanzaba el sencillo "Too good at goodbyes". Perteneciente al álbum "The thrill of it all" (2017) y compuesto por el cantante británico junto a James Napier y Tor Hermansen, la canción está basada en una relación amorosa del artista: "Básicamente me abandonaron unas tres veces. Y la tercera vez que todo terminó era tan bueno con las despedidas que ya sabía qué hacer y tenía una lista de todas las cosas que haría para superar a esa persona".