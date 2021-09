» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/sep/2021 de La Auténtica Defensa. 4 detalles a tener en cuenta para elegir una casa de apuestas online









Dada la drástica expansión que ha tenido el sector de las casas de apuestas en línea en los últimos años, muchos usuarios nuevos pueden creer erróneamente que cualquier plataforma es igual. No obstante, la realidad dista mucho de ello pues no todas las casas ofrecen las mismas bonificaciones, así como tampoco disponen de los mismos servicios y entretenimientos. ¿Qué detalles se deben observar para que los usuarios nuevos den el “visto bueno"? De acuerdo con varios jugadores veteranos, se debe tener en cuenta ciertos aspectos claves a la hora de elegir una casa de apuesta online. A continuación, mencionaremos algunas de estas características. El Cashout Las casas de apuestas con cash out representa una importante y muy estratégica herramienta de juego tanto para jugadores novatos como para expertos. Con el cashout los jugadores pueden terminar una apuesta deportiva antes de que dicho evento termine o el panorama del encuentro comience a ser poco favorable para el apostador. Así, el jugador minimiza las pérdidas pues si ve que el encuentro comienza a ser poco favorable a su apuesta, puede cerrar anticipadamente su jugada y cobrar lo que haya ganado hasta entonces cuando lo decida. Esta herramienta es muy útil sobre todo en apuesta en vivo, aunque su uso debe hacerse con cabeza fría y de manera calculada y nunca cuando se esté dominado por las emociones. Buenas cuotas Otro detalle a tener en cuenta es indagar por las casas de apuestas que tengan buenas ofertas de cuotas de manera frecuente. Para realizar esto hay dos métodos: el manual, por el que el usuario deberá estar atento a las ofertas de cuotas que lanzan las casas de apuestas cada vez que hay eventos deportivos o recurrir a los servicios de comparación de cuotas en internet. Actualmente hay numerosos sitios webs que ofrecen estos servicios de comparación, aunque todo dependerá del país donde se encuentre el usuario y el evento al que quiera apostar. Es por esta razón que los jugadores más veteranos no tienen una sola casa de apuesta favorita como tal, pues las ofertas de cuotas variarán dependiendo de la región y evento. Mercados Una de las cosas que todo usuario debe indagar en una casa de apuesta en línea es que la misma disponga no solo de una gran variedad de mercados, sino que tenga el deporte que domine la persona. No todas las casas de apuestas disponen de las mismas especialidades por lo que se aconseja indagar al usuario antes de elegir dónde va a realizar su apuesta. Por ejemplo, hay usuarios que se especializan en tiros libres o saque de meta. Entonces, lo más idóneo es optar por aquellas plataformas que permitan realizar apuestas sobre dichas especialidades. También es importante indagar sobre las transmisiones o retransmisiones de eventos pues no todas las casas de apuestas ofrecen los mismos eventos. App Móvil Aunque resulte un poco irónico, muchas casas de apuestas aún no disponen de app nativa para smartphones. Esto obliga al usuario a estar frente a un ordenador de escritorio o laptop para hacer seguimiento de sus apuestas o recibir informaciones de eventos deportivos. Por ello, se recomienda a los usuarios optar por plataformas que, o bien disponga de apps móviles, o brinde la misma experiencia tanto en navegadores móviles como en escritorios.