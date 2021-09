Bianca Amante fue segunda en los 2.000 metros con obstáculos, mientras Julieta Rodríguez se subió al podio en Lanzamiento de Jabalina. El pasado fin de semana se desarrolló la 54ª edición del Campeonato Nacional de Atletismos Sub 18. Fue en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, donde dos integrantes del equipo del Club Ciudad de Campana se coronaron subcampeonas argentinas de la categoría. Bianca Amante (17 años) lo logró en la prueba de 2.000 metros con obstáculos, al registrar un tiempo de 7m58s26. Así, en un podio totalmente bonaerense, quedó por detrás de Shalom Eunice Lescano (7m37s24) y por delante de Ainoha Roldán Barraza (8m14s85). Por su parte, Julieta Rodríguez (17 años) se consagró subcampeona argentina en la prueba de Lanzamiento de Jabalina, luego que, en su quinto intento, alcanzara la marca de 40,97 metros. Entre las 14 participantes, la ganadora fue la misionera Martina Prieto, quien superó dos veces los 41 metros, llegando a los 41,45 en su último lanzamiento. El podio de esta disciplina lo completó la chaqueña Daiana Maldonado (39,58). La delegación de atletas Tricolores, que fue encabezada por los entrenadores Diego Marquine y Juan Parodi, se completó con Ulice Villalba (4º puesto en Decatlon), Malena Rodríguez (4º puesto en Heptatlon), Enzo Peña (9º en Decatlon), Ariana Gómez (12ª en Lanzamiento de Jabalina) y Sofía Carmona (16ª en Salto Triple). Esta 54ª edición del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 18 se realizó en la pista "Eric Barney" del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD), contó con la participación de más de 300 atletas de todo el país y sirvió como selectivo final para el 25º Sudamericano de la categoría que se desarrollará a fin de mes en Encarnación (Paraguay).

SIETE ATLETAS TRICOLORES PARTICIPARON DEL NACIONAL SUB 18. ESTUVIERON ACOMPAÑADOS POR DIEGO MARQUINE Y JUAN PARODI.