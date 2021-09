Por el Camino del Recuerdo: Dino Gazzi

P U B L I C





El pasado sábado falleció a los 75 años. Su actividad deportiva había sido contada por Héctor Taborda en una de sus habituales columnas en nuestro diario. Nuestro recuerdo para ambos en estas líneas. En el comienzo fue la hazaña de Filípides. En el año 490 antes de Cristo, griegos y persas libraron una batalla en las cercanías de Maratón, una ciudad ubicada al nordeste de Atenas. Los griegos derrotaron al ejército persa y la misión de llevar la noticia a Atenas fue encomendada a Filípides, que lo hizo de la única manera que podía: corriendo. Lo más rápido que le fue posible. Filípides cumplió con su cometido y luego murió de cansancio. En 1896, en los primeros Juegos Olímpicos Modernos, desarollados en Atenas, se incluyó una carrera de resistencia: en memoria del héroe se la denominó maratón. La distancia entre el escenario de la histórica batalla y la capital griega se calculó en aproximadamente 40 kilómetros y esa fue la extensión de la prueba. En los Juegos de París 1924 se oficializaron los 42,195 kilómetros, que se habían corrido por primera vez en Londres 1908 (los 2,195 kilómetros se agregaron para que la prueba pase por el Palacio Real, a pedido de la Reina). El maratonista Dino Gazzi logró su mejor marca cuando se consagró vencedor de la competencia Luján- Zárate, de la cual tomaron parte gran número de atletas. Fue en la lejana Europa, más precisamente en Italia, donde nació el amor de Dino por el atletismo. Por entonces tenía 19 años y había retornado a aquel país con mucha nostalgia: allí había nacido el 30 de noviembre de 1945. Aquella estadía italiana de finales de la década de 1960 se extendió por seis años. Luego regresó a Argentina. En 1979, Gazzi intervenía como atleta libre representando al Club Villa Dálmine. Recuerdo sus participaciones en Lomas de Zamora, Caseros y en la Media Maratón de Mercedes, en la provincia de San Luis. En ese momento de su vida deportiva me decía: "Lógicamente no puedo pretender, a los 33 años, llegar a ser campeón, pero al menos con mi responsabilidad en mi entrenamiento, intento alcanzar buenos resultados¨. Y el Tano fue mejorando su rendimiento por una cuestión simple: no se conformaba con llegar. Y lo empujaba su gran voluntad. Se entrenaba y dejaba todo. Esa autoexigencia fue su motor fundamental. La autoexigencia que hoy les falta a muchos deportistas, desesperados por terminar el entrenamiento. Y por momentos supo estar entreverado con los mejores, hasta que llegó su día de gloria. Fue, como ya lo señalara, cuando se realizó la maratón que unió a la ciudad de Luján con la de Zárate. Salió de entrada en el pelotón principal, pudo mantener el paso y, ante la sorpresa de muchos, logró lo que él considera que ha sido la mejor victoria de su trayectoria competitiva. Posteriormente, Dino conoció también jornadas memorables de nuestro deporte en su tarea de masajista, con el elenco del basquetbol del desaparecido Club Siderca (hoy Ciudad de Campana) y con el equipo de remo oficial del Campana Boat Club, que obtuvo el Campeonato Nacional e importantes logros internacionales, llegando incluso a ejercer su tarea con la Selección Nacional cuando Javier Murillo era su entrenador principal. Dino siempre admiró a Osvaldo Suárez, el que ganó tres veces la corrida de Fin de Año de San Silvestre y fue uno de los grandes fondistas argentinos. Y en remo resalta a Sergio Abel Fernández por su humildad y la categoría que un día lograra para ser en su momento un indiscutido triunfador. Me decia Dino en aquella época en la cual el Club Villa Dalmine no era solo fútbol: "El atletismo es algo que me enloquece y que, además, llevo en el alma¨. Hoy se sigue entrenando como el primer día, en la cancha de fútbol del Campana Boat Club, dando vueltas y vueltas a la misma, como una calesita. Mantiene su buen físico y guarda como una reliquia aquel hermoso trofeo que un día le entregaron cuando, al igual que Filípides, corriendo lo más rápido posible, fue un digno triunfador.