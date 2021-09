Breves: Deportivas

COPA ARGENTINA

Hoy se empezará a conformar la última llave de los Cuartos de Final: desde las 21.10 horas (con transmisión de TyC Sports), Defensa y Justicia se medirá frente a Tigre en uno de los dos duelos pendientes de Octavos de Final. El otro será entre Racing Club y Godoy Cruz en fecha a confirmar. En tanto, los tres cruces de Cuartos de Final ya confirmados son Talleres vs Temperley, Boca Juniors vs Patronato y Argentinos Juniors vs San Telmo.

La 25ª fecha de la Zona B, que integra Villa Dálmine, se pondrá en marcha hoy: desde las 15.00, Güemes recibe en Santiago del Estero a Guillermo Brown de Puerto Madryn; mientras a partir de las 19.10, Gimnasia de Jujuy será local ante Instituto de Córdoba.

PRIMERA C

Este miércoles se disputa íntegramente la 9ª fecha del Torneo Clausura. Y los tres líderes juegan como visitantes: Laferrere (18 puntos) lo hará en Libertad ante Midland; Ituzaingó (18) enfrentará a Deportivo Español; y Berazategui (17) se presentará en Burzaco ante San Martín. La programación se completa con Victoriano Arenas vs Real Pilar, Atlas vs Claypole, Luján vs Dock Sud, El Porvenir vs Argentino (M), Sportivo Italiano vs L.N. Alem y Central Córdoba vs Excursionistas.

ELIMINATORIAS EUROPEAS

En el Grupo A, Portugal quedó como único líder al vencer 3-0 a Azerbaiyán y por el empate de Serbia, 1-1 vs Irlanda. En el Grupo D, Francia se escapó en la cima luego de superar 2-0 a Finlandia. En el Grupo F, Dinamarca continúa a paso arrollador: goleó 5-0 a Israel, sigue con puntaje ideal y ahora tiene 22 goles a favor y sigue con ninguno en contra. En el Grupo G golearon Países Bajos (6-1 a Turquía) y Noruega (5-1 a Gibraltar), que ahora comparten la cima. Y en el Grupo H, Croacia (3-0 a Eslovenia) y Rusia (2-0 a Malta) se mantienen en la cima.

Hoy continúa la sexta fecha de estas Eliminatorias Europeas para Qatar 2022 con una jornada en la que se destacan los duelos Grecia vs Suecia, Kosovo vs España, Italia vs Lituania, Bielorrusia vs Bélgica, Polonia vs Inglaterra e Islandia vs Alemania.

VOLVIÓ DELPO

Juan Martín Del Potro participó ayer de una exhibición en una de las canchas del complejo en el que se está disputando el US Open 2021. Lo hizo ante el legendario John McEnroe y aseguró que esta visita al último Grand Slam del año (que supo ganar en 2009) forma parte de "la última etapa de la recuperación" de la lesión en la rodilla derecha que lo mantiene alejado de las canchas desde hace más de dos años. A sus 32 años, el tandilense remarcó: "Esta rehabilitación es el partido más difícil que me tocó jugar. Decidí venir a terminar de recargar energía y sumar buena onda. Dentro de toda esta situación complicada, el verme jugando, el ver los golpes bien, fue lo que me hizo seguir con la rehabilitación, había que curar la pierna, porque todo lo demás está".

SIN ARGENTINOS

El US Open se quedó sin tenistas argentinos luego que ayer perdiera la pareja conformada por el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers (5-7, 6-4 y 6-4 ante Bruno Soares y Jamie Murray). En tanto, en los Cuartos de Final del single masculino, Daniil Medvedev acabó con el sueño de Botic van de Zandschulp (vencedor de Diego Schwartzman) y chocará en semifinales con Felix Auger Aliassime (ganaba 6-3 y 3-1 cuando Carlos Alcaraz se retiró por problemas físicos). Hoy se completarán los Cuartos de Final con los duelos Novak Djokovic vs Matteo Berrettini y Alexander Zverev vs Lloyd Harris. Mientras en el cuadro femenino, la primera semifinal confirmada tendrá como protagonistas a Leylah Fernández y Aryna Sabalenka. La otra se definirá hoy cuando se completen los Cuartos de Final con los partidos Emma Raducanu vs Belinda Bencic y Karolina Pliskova vs Maria Sakkari.