La lluvia obligó a postergar tres encuentros. Puerto Nuevo quedó libre. El pasado fin de semana, el equipo femenino de Puerto Nuevo tuvo descanso, dado que quedaba libre en la tercera fecha de la Zona A del campeonato de la Primera B Femenina que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y la jornada no se pudo disputar íntegramente, dadas las malas condiciones climáticas. En la Zona A de las Portuarias se jugaron tres encuentros: Argentino de Quilmes le ganó 3-0 a Deportivo Morón; Atlas superó 3-2 a San Miguel; y Ferro Carril Oeste goleó 5-0 a Camioneros. En cambio, los duelos Sarmiento (J) vs Estudiantes (BA) y Almirante Brown vs Liniers quedaron postergados. De esta manera, Ferro Carril Oeste se escapó como único líder con 9 puntos (20 goles a favor y apenas 1 en contra), mientras Estudiantes (BA) quedó como escolta con 6 unidades y Puerto Nuevo, con 4, comparte la tercera ubicación junto a Almirante Brown y Atlas. En tanto, en la Zona B se jugaron cuatro de los cinco partidos pautados: Deportivo Merlo 1-2 Lima FC; All Boys 1-1 Vélez Sarsfield; Defensa y Justicia 2-5 Argentino (R); y Argentinos Jrs 1-1 Banfield. Fue postergado Deportivo Armenio vs Atlanta. Y libre quedó Luján. Así, en esta Zona B manda Banfield con 7 puntos, seguido por Argentino de Rosario y Luján con 6 unidades.

POR LAS MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, LAS PORTUARIAS ESTUVIERON ENTRENANDO EN EL GIMNASIO DEL CLUB ALUMNI.