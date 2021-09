Con los tres tantos que le marcó a San Telmo llegó a siete en siete partidos. Antes, en los 17 encuentros de la primera rueda, sólo había anotado seis.

Desde lo estadístico, el empate 3-3 de Villa Dálmine frente a San Telmo del pasado sábado dejó mucha tela para cortar. Incluso, fue la primera vez que el Violeta remonta un 0-3 en su historia (ver aparte). Pero el dato que más sobresale en cuanto a su actualidad es que, con esos tres tantos, ya marcó más goles en la segunda rueda que en toda la primera.

A lo largo de las 17 fechas iniciales, el equipo de nuestra ciudad apenas convirtió seis tantos, señalados por Maximiliano Pollacchi (3ª jornada vs Guillermo Brown), Marcos Sánchez (5ª jornada vs San Martín de San Juan), Leandro Larrea (12ª vs Deportivo Morón) y Fernando Bersano, máximo goleador del equipo con 3 anotaciones (12ª vs Morón; 14ª vs Tristán Suárez; y 16ª vs Instituto).

En cambio, en las primeras siete fechas de la segunda rueda, Villa Dálmine ya acumula siete conquistas, efectivizadas por Juan Cruz Franzoni (vs Independiente Rivadavia), Lautaro Díaz (vs Atlético de Rafaela), Ezequiel D´Angelo (vs Guillermo Brown), Francisco Nouet (vs Brown y vs San Telmo) y Alejandro Gagliardi (doblete ante San Telmo).

Así, nueve jugadores suman goles a lo largo de la temporada, aunque solo tres han marcado más de una vez. Mientras el promedio de gol en la primera rueda fue de 0,35 por partido (un tanto cada 255 minutos), en la segunda mejoró a un tanto por encuentro (uno cada 90 minutos).

Igualmente, el Violeta sigue siendo el equipo con menos goles a favor en toda la temporada de la Primera Nacional: suma 13 en total, cuatro menos que los anotados por el máximo artillero del campeonato, Pablo Magnin, quien acumula 17 tantos en su cuenta personal.