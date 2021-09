Nunca antes había remontado un 0-3

Villa Dálmine no tenía antecedentes de revertir una diferencia de tres goles. En la actual temporada, este plantel de Villa Dálmine había establecido un récord negativo para la historia del club en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): tardó 12 fechas en conseguir su primer triunfo en un certamen (en los primeros once partidos cosechó siete empates y cuatro derrotas). Ahora, el pasado sábado logró uno positivo: en sus 60 años en AFA, el Violeta nunca había logrado remontar una desventaja de tres goles. En esta oportunidad, perdía 3-0 con San Telmo y terminó empatando 3-3. Anteriormente, el conjunto campanense sí había logrado revertir desventajas de dos goles en varias ocasiones. La primera fue en julio de 1961, en su primera participación en AFA: en la 7ª fecha perdía 2-0 ante Muñiz y dio vuelta el resultado con un triplete de Ramón Moyano y un tanto de Luis Cesáreo para terminar ganando 4-2. Y la última gran remontada había sido el 2 de mayo de 2011, por la 36ª fecha de la Primera C, cuando venció a Fénix después de estar 1-3 en el inicio del segundo tiempo. Goles de Leandro Serapio, Damián Acosta y Mariano Gorosito (en tiempo adicionado) le permitieron revertir la historia y quedarse con la victoria. En contrapartida, el Violeta sí había dejado escapar una vez una ventaja de tres goles a favor: el 7 de octubre de 1962 le ganaba 3-0 a Colegiales por la 24ª fecha de la Primera C, pero en los últimos 15 minutos, el Tricolor reaccionó y llegó a la igualdad. Aunque la ventaja más favorable que desaprovechó Villa Dálmine fue cuando le ganaba 5-1 a El Porvenir al término de la primera parte en un partido jugado en septiembre de 1978 en Mitre y Puccini. El conjunto de Gerli se repuso en el complemento (jugando 10 contra 9) y en 33 minutos llegó al 5-5. Sin embargo, allí no terminaría la historia: a falta de dos minutos para el final, un gol en contra de Mario Benítez le dio el triunfo a ese equipo Violeta que se salvó del récord negativo, al menos en el marcador final.

LA DEFINICIÓN DE GAGLIARDI PARA INICIAR LA LEVANTADA ANTE SAN TELMO.