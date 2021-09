Los responsables del equipo de fiscales de Juntos, Marina Casaretto y Abel Sánchez Negrette recomendaron introducir la solapa del sobre en su interior, sin necesidad de pegarlo "con saliva, ni plasticola". A raíz de la difusión de un audio con información falsa sobre la validez del voto, desde Juntos pidieron a los vecinos no pegar el sobre con saliva ni plasticola en las elecciones PASO de este domingo. Así manifestaron los responsables del equipo de fiscales de este espacio político, Marina Casaretto y Abel Sánchez Negrette, quienes también recomendaron introducir la solapa del sobre en su interior sin necesidad de pegarlo. Siguiendo con esta línea, se refirieron a la supuesta novedad de que se invalidarán los votos con sobres cerrados en el cuarto oscuro, fuera de la vista de las autoridades de mesa, algo que es "totalmente falso". "Eso no es motivo de impugnación. Se recomienda no hacerlo solo introducir dentro del sobre con la boleta, la solapa para que el voto cuente como válido", indicaron Casaretto y Sánchez Negrette. Además, indicaron a los electores que el sobre de votación debe cerrarse adentro del cuarto oscuro y luego introducirlo en la urna que estará cerrada con una faja de seguridad, para preservar el secreto del sufragio. "Al utilizar plasticola o algún tipo de pegamento, corremos el riesgo que la boleta se chorree y quede pegoteada, provocando que, cuando el presidente de mesa abra el sobre, el voto se anule", sostuvieron. Para cerrar, Casaretto invitó a todos los vecinos a votar este domingo para seguir ejerciendo los derechos de los vecinos y participar activamente de la democracia en este proceso electoral que "se llevará adelante con todos los protocolos y medidas necesarias para resguardar la salud de todos".

Casaretto y Negrette llamaron a los vecinos a votar este domingo.