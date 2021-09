» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 09/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo sumó un mediocampista para el Torneo Clausura









Se trata del zurdo Brian Picca, segunda incorporación en este receso. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la categoría se reanudaría el 18 de septiembre. Un mes y una semana después del final del Torneo Apertura, la Primera D parecería tener un horizonte claro respecto al inicio del Clausura: aunque oficialmente todavía no hay nada confirmado, el sábado 18 de septiembre arrancaría el segundo campeonato de la temporada. Y con vistas a ese certamen se está preparando Puerto Nuevo, sabiendo que en caso de repetir el título logrado en el Apertura conquistará el segundo ascenso de su historia a la Primera C. Esta semana, el Portuario confirmó su segunda incorporación para el Clausura. En primer lugar había llegado el defensor Luis David Rodríguez (ex Atlas y Deportivo Armenio). Y ahora se sumó definitivamente Brian Picca, quien había marcado dos goles en el amistoso disputado frente a General San Martín del pasado 28 de agosto. Se trata de un mediocampista de 21 años, quien llegó hasta la Reserva de Tigre, donde fue compañero de dos jugadores que fueron parte del plantel Auriazul campeón del Torneo Apertura: Rodrigo Martínez y Alexander Meza. "Puede jugar por afuera y también hacerlo como volante interno. Y tiene muy buena técnica. Nuestra idea (al sumarlo) es contar con una variante más y seguir potenciando al plantel", explicó el entrenador Gastón Dearmas en diálogo con LAD. Mientras tanto, el DT también sigue de cerca la evolución de los tres lesionados que están en recuperación. El arquero Javier Balbuena sufrió un desgarro en la cara anterior del muslo derecho y todavía realiza trabajos kinesiológicos; el defensor Enrique Grieger lleva seis semanas de rehabilitación tras su cirugía de meniscos y "viene muy bien, con muchas ganas", según contó Dearmas; mientras el marcador central Sandro Areco sufrió una distensión de ligamento lateral de la rodilla que lo obligó a usar una férula durante 21 días, pero en la próxima semana comenzaría a entrenar a la par de sus compañeros. Las prácticas de Puerto Nuevo se vieron complicadas en los últimos días por las lluvias que vienen afectando a la región. "Se nos complicó mucho, casi no pudimos trabajar con pelota en el campo", comentó el DT. Igualmente, sus dirigidos estuvieron entrenando "mucho" dentro del gimnasio y pudieron alternar con ejercicios aislados de resistencia aeróbica y velocidad y dos jornadas en las que practicaron en canchas cerradas de césped sintético para tener contacto con el balón.



BRIAN PICCA JUNTO A RODRIGO MARTÍNEZ, CON QUIEN COMPARTIÓ DIVISIONES JUVENILES Y RESERVA EN TIGRE.