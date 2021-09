Los candidatos locales de la lista "Dar el Paso", Romina Buzzini y Axel Cantlon, diferenciaron el proyecto del neurocientífico: "No es solo lo que propone, sino también la evidencia que tenemos de las experiencias kirchneristas y macristas: los resultados están a la vista y son decepcionantes", aseguraron. La irrupción de Facundo Manes y "el reposicionamiento" que busca la Unión Cívica Radical (UCR) dentro de Juntos son dos de los grandes temas que tendrán una respuesta en las Elecciones Primarias de este domingo 12 de septiembre. Y para el radicalismo local se tratan de cuestiones "de vital importancia para el futuro del país". Así lo aseguraron Romina Buzzini y Axel Cantlon, quienes encabezan la lista "Dar el Paso" en nuestra ciudad. "El voto a Facundo Manes es el único con perspectiva de un cambio real a futuro. Por eso entendemos que es de vital importancia para el futuro del país y de la provincia de Buenos Aires", remarcaron en la recta final de la campaña política. "No es solo lo que propone Manes con un proyecto moderno sustentado en la educación, el progreso y los nuevos liderazgos, sino también la evidencia que tenemos de las experiencias de gestión kirchneristas y macristas en estos últimos 18 años: los resultados están a la vista y son decepcionantes", agregaron los candidatos de la UCR Campana. En esa misma línea, Buzzini y Cantlon resaltaron que "el compromiso y la decisión de involucrarse" del neurocientífico desde "afuera de la política tradicional" le permiten proyectar "no solo una forma diferente de hacer política, sino también nuevas prácticas políticas que terminen con la decadencia en la que está el país". "Debemos entender que este presente que tanta frustración genera es consecuencia del camino recorrido y que para avanzar hacia una realidad diferente es necesario tomar un camino diferente y poner en práctica ideas diferentes. Tenemos problemas, como la inflación y la inseguridad, que vienen creciendo desde hace muchos años y con distintas gestiones. Por eso, es hora de buscar respuestas diferentes y el voto a Manes es la única opción en ese sentido", cerraron los candidatos de la UCR Campana.

