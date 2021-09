» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 09/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

"El Frente de Todos es la única opción para enfrentar a la derecha y trabajar por el pueblo argentino"









En la previa de las elecciones primarias de este domingo, Gustavo Parravicini instó a los vecinos a acercarse a votar "es la única forma de seguir defendiendo y valorando nuestra democracia". Este domingo se realizarán las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, más conocidas como P.A.S.O, y en medio de la pandemia y con estrictos protocolos los argentinos definirán quienes competirán por los cargos legislativos en las generales de noviembre. Desde el Frente Grande Campana, señalaron que pese a que no tienen candidatos compitiendo en las internas, es de suma importancia que todos concurran a votar. "Nosotros defendemos la democracia, y las elecciones son la instancia más importante para valorar nuestra libertad a la hora de elegir a quienes nos representan. En Latinoamérica estamos atravesando procesos de derecha muy ligados al autoritarismo, en Bolivia con Jeanine Añez, Bolsonaro en Brasil y Macri en nuestro país, nos dejan en claro que el poder real es una amenaza latente, por eso debemos expresar nuestra voluntad en las urnas". Gustavo Parravicini, presidente del espacio, destacó que "La única alternativa para frenar a la derecha, centralizada en JUNTOS, es el Frente de Todos, y tal como dijo el ex presidente se votan dos modelos de país. Uno neoliberal, que apuesta a la especulación financiera, el mercado como regulador y un Estado casi nulo, y por el otro el crecimiento, la producción, el desarrollo y la igualdad. En pocas palabras, el interés del pueblo contra el interés de los poderes concentrados". Parravicini fue contundente y resaltó "El Frente de Todos es la única opción para enfrentar a Juntos, que representa a la derecha, y trabajar por el pueblo argentino", y concluyó "Para nosotros, a los que nos tocó tan cerca la época dictatorial y nefasta de nuestro país, este acto democrático es una celebración, siempre vamos a estar del lado del diálogo, de aceptar mayorías y de consensuar por el bien de todos y todas".



Gustavo Parravicini, presidente del espacio Frente Grande Campana.





Desde el Frente Grande Campana, señalaron que pese a que no tienen candidatos compitiendo en las internas, es de suma importancia que todos concurran a votar.