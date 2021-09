» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 09/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Roberto Dimeo:

"La inseguridad le arruina la vida a los campanenses, y ningún candidato habla del tema"









Alineado con las recientes declaraciones del máximo referente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, el precandidato a concejal Roberto Dimeo aseguró que la situación en materia de inseguridad en Campana es "insostenible", y que "traer patrullas descartadas en CABA por Larreta no soluciona absolutamente nada". Además, enumeró propuestas para combatir esta problemática que "afecta a todos los vecinos, sin distinción de clase social". Hace algunos pocos días, el principal referente a nivel nacional del partido Principios y Valores, el Lic. Guillermo Moreno, declaró, respecto al tema trabajo y seguridad, lo siguiente: "Si vos no tenés producción, si no tenés trabajo, si no tenés muchachos a las seis de la mañana tomando el colectivo, el país no camina. Vos tenés que tener a los obreros en la parada del colectivo, y para tener a los obreros en la parada del colectivo no los tienen que afanar!!". En esa misma línea se expresó Roberto Dimeo, tercer precandidato a concejal de la lista de Principios y Valores en la ciudad, encabezada por Joaquín Larricart. El dirigente peronista lleva tiempo insistiendo sobre la importancia de combatir la inseguridad, y a tal fin ha realizado una buena cantidad de propuestas. "Campana llegó a tal punto de que los laburantes ya no pueden salir a trabajar por las mañanas porque en las paradas de colectivo les aparece una moto y les roban los celulares o los 500 pesos que llevan para comprarse una vianda en su laburo. Y sobre esta cuestión, absolutamente prioritaria para la realidad diaria de los trabajadores, ni el intendente hace nada ni los candidatos de "la grieta" proponen nada. Algunos, en vez de hablar de estas cosas, prefieren proponer la construcción de un complejo olímpico multimillonario. ¡Viven en un termo!", señaló Dimeo, sin intentar ocultar ni un poco su frustración. De acuerdo al dirigente peronista, "Abella quiere hacernos creer que le importa la seguridad recibiendo patrullas descartadas de la CABA que le manda Larreta. En los últimos tiempos lleva recibidas decenas de móviles, pero la realidad es que en las calles no se los ven. Encima, ahora desarmó el CIMOPU". Dimeo insiste en que el problema de la inseguridad en Campana podría combatirse seriamente con preventores de a pie capacitados y equipados, para destinar a las zonas de mayor conflictividad "que todos sabemos cuáles son, no hay mucho que investigar acá". Y agregó: "pero en la práctica pasa todo lo contrario: a esas zonas más inseguras la policía local ni se anima a entrar". A su vez, el precandidato a concejal aseguró que, de acceder a una banca, lo primero que hará es enviar un proyecto que declare la emergencia de seguridad en la ciudad porque "ya nuestro pueblo no puede vivir más así. La gente no puede salir a pasear porque te roban. No podés ir a trabajar porque te roban. Los chicos no pueden caminar dos cuadras solos para ir a la escuela, como antaño, porque los roban. No podés sacar dos sillas a la vereda para tomar unos mates porque te roban. Así es imposible vivir". El referente local de La Brigadier General no pierde de vista que, contra la inseguridad, no hay medida más eficaz que la generación de puestos de trabajo de calidad, con buenos salarios, y que estas cosas son provistas por las grandes empresas. "El camino de solución más efectivo y veloz contra la inseguridad, que afecta a todos los vecinos sin distinción de clase social, sería terminar con la desocupación, pero la triste realidad es que hace 6 años que en Campana no se asienta ninguna empresa nueva. Las épocas que fábricas como Honda, Granix, ATMA, Saint Gobain y demás venían a la ciudad quedaron atrás. Abella, hasta ahora, lo más grande que inauguró fue la pizzería de San Martín y 9 de Julio", señaló. Por último, Dimeo enumeró propuestas concretas para atacar este gran flagelo social: instalar más luminarias, patrullar las zonas de mayor conflicto, federalizar la instalación de cámaras, crear un centro de capacitación y entrenamiento de la fuerza policial de Campana, aumentar el número de móviles, y generar un cuerpo sólido y extendido de preventores de a pie, y destinarlos a las zonas de mayor conflictividad. "Inseguridad y desempleo van de la mano. Todas las demás problemáticas sociales son secundarias. Necesitamos gente en el Concejo Deliberante que tenga las prioridades claras, propuestas concretas y, sobre todo, la doctrina peronista de la justicia social bien asimilada. No puede haber justicia social con delincuencia", finalizó Dimeo.

La inseguridad es un tema que desvela a Dimeo, y sobre el cual se ha expresado en numerosas oportunidades.