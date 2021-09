CONVOCATORIA El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 30 de septiembre con el fin de fijar un nuevo haber mínimo, según confirmó el Ministerio de Trabajo. En abril, representantes de gremios y empresas acordaron un aumento del 35% en el salario mínimo en siete tramos no acumulativos, que lo iba a llevar a $29.160 recién en febrero del 2022. En su propósito de evitar que la inflación siga erosionando la evolución de los ingresos de la población, el Gobierno decidió corregir la implementación del incremento pautado en la primera etapa del año. De ese modo, la administración de Alberto Fernández tomó la determinación de adelantar los incrementos, por lo que el último fue aplicado en septiembre, en lugar de febrero, mes en el que finalmente superó los $29.000. El ajuste del salario mínimo constituye una pieza clave para la medición de la pobreza además porque impacta en los programas sociales y la Prestación por Desempleo.



OTRO SALTO En una jornada con nuevas ventas del Banco Central, el dólar blue dio otro salto y llegó a los $187 para la venta, por lo que tocó un nuevo máximo histórico en el año y la brecha cambiaria alcanzó el 90% en la cuenta regresiva para las elecciones primarias. Se trata de un aumento de $3,50 con relación al día anterior, cuando el billete paralelo también había operado al alza. De ese modo, en dos jornadas, el tipo de cambio acumuló un aumento de $5 frente a una creciente demanda en el circuito financiero informal. Si bien tocó un récord para el año, todavía se mantiene lejos de los $195 a los que llegó en octubre del año pasado, en plena crisis cambiaria. En el segmento mayorista, el dólar sumó dos centavos y se ubicó en $98,01. LIDERANDO EXPORTACIONES La región Pampeana lideró las exportaciones en el primer semestre del año con USD 28.057 millones, gracias al aporte de la agroindustria, y alcanzó un aumento interanual del 33,9%, informó el INDEC. El informe oficial sobre el Origen Provincial de Exportaciones (OPEX) registró que la región Noreste (NEA) vendió al exterior por USD 669 millones, con un aumento del 29,4%, y ocupó el segundo lugar en crecimiento de ventas al exterior. Le siguieron la región Patagonia con un alza del 11,6% interanual y ventas por USD 2.650 millones, Cuyo con una mejora del 5,5% y USD 1.605 millones, y la región Noroeste (NOA) con US$ 1.646 millones y una suba del 1,6%, en comparación con el primer semestre del 2020. Las exportaciones de la región Pampeana representaron el 79,3% del total exportado, las de la Patagonia el 7,5%, las de la región NOA el 4,7%, Cuyo el 4,5% y el NEA un 1,9%. La provincia de Corrientes fue la que más aumentó sus exportaciones, con un alza del 167% interanual en el primer semestre. Le siguieron Jujuy con una mejora del 79,7%, Santa Fe con 57,8%, Buenos Aires 30%, San Luis 23,3%, Chubut con 22,4% y Córdoba que mejoro sus ventas en un 21,4% interanual. UN FALLECIDO Un sismo de magnitud 7,1 se registró a unos 11 kilómetros al sudoeste del balneario mexicano de Acapulco, en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional del país, mientras que por el fenómeno se reportó la muerte de un hombre. Mientras que no se informó de daños de importancia, el sismo produjo cortes en el servicio eléctrico y derrumbes en rutas, además de fugas de gas, además de daños a viviendas y comercios en algunas zonas puntuales. Por su parte, el Servicio Geológico de EEUU (USGS) calculó la magnitud en 7,0 y localizó el sismo 20 kilómetros al suroeste de Acapulco de Juárez. La única víctima fatal es un hombre al que se le cayó encima un poste de luz en el municipio de Coyuca de Benítez, informó el gobernador del estado de Guerrero.