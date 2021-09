Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. MULUC GLIFO ANTIGUO. La Luna es emoción, es perdonar, aprender a perdonar. Purifica, limpia, muta. Modera los estados de ánimo, ritmos, frecuencias, ciclos. DÍA 46 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 18 DE LA LUNA 2 LUNAR DEL ESCORPION QUE VA DESDE EL 23/8 AL 19/9. DÍA 4 DE LA 7MA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA. ESTAMOS EN EL DÍA 9 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 9 - Luna 9 guiada por la Serpiente. El Tono 9, son los pensamientos, lo que tenemos en mente, las decisiones por tomar. Saber elegir para después concretarlo. Los proyectos e ideales, también nuestras creencias. Si este tono está fuera de eje, hoy podemos tener la cabeza andando a mil, ni un segundo quieta. La Luna en la mente nos puede tener hoy tratando de explicar las emociones, todas en la cabeza y no pasándolas por el cuerpo. Controlando desde la mente lo que tendría que movilizarnos. Piel de gallina, adrenalina, llanto, alegría, bronca, todo fluye mejor cuando no tratamos de controlarlas, mejor dejarlas correr. La Luna nos aporta hoy la capacidad de maternar, de aconsejar, de ponerle la oreja al problema de otro, eso sí, hay que evitar absorberlos y hacerlos propios, Aconsejar si, acobijar si, apropiarse de problemas ajenos no, porque nos deja cargados y después explotamos por tanta carga y acumulación. Excelente día para sacar todos aquellos pensamientos que no nos permiten avanzar y crecer. Beneficioso para nosotros y el entorno si podemos no oscilar en nuestras apreciaciones. Mantenernos en eje, no encapricharse. Antes de hacer algo, pensarlo 2 veces para no arrepentirse luego, no actuemos por impulso, ni tan poco únicamente mentales, sin que nada nos movilice, la mejor receta es un poco mental y un poco emocional. Hoy las emociones pueden estar muy pensadas o a flor de piel, respetarnos el proceso que estamos pasando es perdonarnos, y perdonar es una de las tareas que tiene la Luna que cumplir. La transformación está en el ambiente, no perturbemos ni nos dejemos perturbar por los altibajos emocionales, Transitemos este cambio y transformación con calma. PALABRAS CLAVES: fluir y perdonar. Buena jornada para todos. El que perdona se libera. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar