Efemérides del día de la fecha, 9 de Septiembre

DÍA MUNDIAL DE LA AGRICULTURA

En este día se remarca la importancia de la agricultura y se homenajea a los agricultores por su esfuerzo y dedicación diaria para abastecer de alimentos a las poblaciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció el "Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar" (2019-2028) con el propósito de destacar el relevante papel de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y el futuro alimentario: "La agricultura familiar ofrece una oportunidad única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial, en las zonas rurales".

ANTONIO RATTÍN DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN

Hace 65 años, Antonio Ubaldo Rattín debutaba en Primera División en el triunfo 2 a 1 ante River. En ese entonces, se disputaba la Fecha 17 del Campeonato de Primera División 1956 y Boca se enfrentaba a "El Millonario" en "La Bombonera"; aquel día, el "xeneize" ganó el partido con goles de Osvaldo Zubeldía y Eduardo Senes. Un debut inolvidable para el incipiente jugador de apenas 19 años que desconocía que, con los años, se convertiría en uno de los grandes ídolos de Boca. Curiosamente, "El Rata" ingresó al campo de juego con la muñeca vendada porque, unos días antes del partido, tuvo un accidente laboral (era electricista): "Me fracturé la muñeca, me enyesaron y en la semana previa al River-Boca, Mario Fortunato, el técnico, nos sacó de la Tercera al ´Yaya´ Rodríguez y a mí y nos metió como titulares en la práctica del miércoles. Me pusieron una venda, porque con yeso no se podía jugar" dijo a "El Gráfico". A su vez, le pidió a un fotógrafo de dicho medio que le sacara una foto junto a "Pipo" Rossi, jugador que admiraba mucho.

A partir de ese momento, el jugador se ganó la titularidad y, recién en la Fecha 25, convirtió su primer gol en la victoria 3 a 1 frente a Tigre. A lo largo de su carrera vistió la camiseta de Boca en 382 partidos y convirtió 28 goles; además, se consagró campeón del Campeonato de Primera División (1962, 1964 y 1965) y la Copa Argentina (1969). En el año 1970, Rattín colgó los botines y se despidió de los hinchas en la victoria 2 a 0 ante Unión de Santa Fe.

SE LANZA "HOT N COLD"

Un día como hoy en el año 2008, Katy Perry lanzaba el sencillo "Hot n Cold". Perteneciente al álbum "One of the boys" (2008) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Max Martin, la canción está inspirada en un ex novio de la artista: "Él estaría interesado en mí y luego simplemente perdería el interés o un día querría verme y luego no. Tomé esta situación y surgió la canción".