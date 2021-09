El Pique de la semana Realizamos un nuevo relevamiento de pesca en aguas del Paraná Bravo, en esta oportunidad con la colaboración y compañía de Pablo Vázquez de la localidad de Merlo, zona Oeste de Buenos Aires. Si bien nos encontramos con un Paraná sumamente bajo, el agua se mantiene muy limpia y las temperaturas ya van subiendo gradualmente encontrándonos con 12 grados por la mañana y pasado el mediodía promediando los 18 grados de temperatura. Después de que Pablo me pasara a buscar por mi domicilio, nuestra primera parada ya tradicional fue en Carnadas El Toro donde nos proveímos de unas excelentes porciones y variedad de carnadas. Como es nuestra costumbre y es sabido, en la variedad de carnadas también está el éxito de la pesca, por lo que en esta oportunidad contábamos con lombrices, salamín, maíz fomentado, tripero de sábalo, anguilas, mojarritas e isocas. Al llegar a la guardería del Camping Recreo Keidel notamos que el Paraná estaba sumamente bajo. Con todo lo necesario a bordo, salimos aguas abajo del Guazú hasta llegar al ingreso de la boca del Paraná Bravo donde fondeamos nuestra embarcación en una profundidad media de unos 6 metros. Armamos los equipos realizando generosos encarnes en nuestros anzuelos. Apenas transcurridos uno o dos minutos de que nuestros plomos tocaron fondo se dieron las primeras respuestas las que en principio y en los encarnes realizados con lombrices se abrieron para excelentes bagres amarillos que promediaron casi los 500 grs. Por otra parte, con tripero de sábalo y mojarritas cortadas en tres trozos, los piques y capturas se abrieron para bagres blancos que promediaron el kilo de peso, al igual que una tararira que tomó esta carnada habiendo realizado el lance de nuestra línea hacia los juncales de la costa. Tuvimos también la posibilidad de realizar una captura de una boga de aproximadamente kilo y medio la que tomó el ofrecimiento de pulpitos de lombrices en nuestros anzuelos. La nota del día fueron los hermosos portes de paties que se dieron con los encarnes realizados con isocas sin limpiar, pero estos en su gran mayoría de piques y capturas las realizamos con lances más largos y río afuera. Antes de terminar esta jornada sumamente ventosa decidí realizar un intento dentro del Río Alférez Nelson Page, en donde también fondeamos en una profundidad media de entre los cinco y cinco metros y medio. Aquí nuevamente y solamente con pulpitos de lombrices en los anzuelos los piques de bagres amarillos, de muy buenos portes, no se hicieron esperar dándonos una diversión única. Sin dudas el Guazú y el Bravo están con una muy buena oferta de pesca variada de embarcado, mientras esperamos que las aguas tomen más temperatura y se activen mucho más las tarariras, bogas y dorados de buen porte entre otras especies. Muy contentos y satisfechos por esta nueva jornada de pesca, emprendimos el regreso a la guardería, como de costumbre, disfrutando del hermoso paisaje que nos regalan nuestras islas. Villa Paranacito prov. Entre Ríos: "Hola Luis cómo estás, el pique en el río Uruguay saliendo desde Villa Paranacito todavía da para algunos pejerreyes, no muchos, pero de muy buenos tamaños, son los últimos ya que van saliendo. En lo que es tarariras, se están dando algunas de muy buenos tamaños con carnada. Cada día se activan más y calculo que en unos quince días más ya la podremos pescar hasta con señuelos. También esporádicamente se está dando algún doradillo. En cuanto al bagre de mar, está muy variable, hay días que si se da y en cantidad y otros que no tenemos ni pique, por lo que no está muy recomendable. Te dejo un gran abrazo Luis para vos y todos los seguidores del Semanario. Gustavo Ramondegui guía de pesca profesional". Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: "Hola Luis María, un saludo para vos y todos los amigos del Semanario del Pescador. Te comento que la pesca en estos últimos días ha estado bastante floja, en todas las especies, particularmente la boga y el dorado que se venían activando hace unos días atrás. Si bien la temperatura del agua ha aumentado, lo que creemos que ha influido notablemente es la constante variación del río Uruguay, ya que permanentemente está variando la altura, pasamos por ahí de 0,50 cm a 0,80 cm y vuelve a bajar para después llegar a 1,80 metros. Así permanentemente aunque la tendencia siempre es a bajar porque realmente el río está muy bajo, pero por ahí la represa larga poca agua o algún viento sur genera una crecida repentina del río y después vuelve a bajar entonces está constantemente variado su caudal. Así que para nosotros es lo que está influyendo en que el pique está muy negativo estos últimos días. Este es el informe de la pesca y estado del río en estos días, un fuerte abrazo Pablo Fender". Concordia prov. Entre Ríos: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador, Cacho Toller desde Concordia, acá el río Uruguay sigue bajo para los niveles que siempre pescamos, el dorado no, se está dando muy bien el dorado con señuelo haciéndole trolling. Por ahí cuando la represa larga un poco más de agua se puede pescar bien con carnada, pero hacemos trolling con señuelo porque al estar muy bajo, corre muy poco y demora mucho la lancha para poder derivar, entonces el movimiento que nos falta se lo damos con el señuelo. Están entrando las primeras bogas de Concordia, las de buen tamaño, aunque está muy distanciado el pique pero ya se van a ir asentando cada vez más. Un gran saludo para todos Cacho Toller". Santa Fe – lagunas la Soraida y la Picasa: "Hola Luis María un saludo para vos y a los amigos pescadores, Eduardo Gambini desde el Sur de Santa Fe para informarte el estado del pique en nuestras lagunas. Villa Cañas Laguna la Soraida pesquero Luis Rovea, de a poquito quiere ir mejorando la pesca, no está fácil el pejerrey, no está comiendo bien, pero bueno el fin de semana vimos que comenzó a comer un poquito más. Algunas embarcaciones realizaron una pesca bastante aceptable. Lo que sí hemos detectado es que hay mucha cantidad de camarón en la laguna. Ese puede ser uno de los motivos por lo cual el pejerrey no está tomando la mojarra, tal vez se esté alimentando de camarón y por eso no está tomando la mojarra, de ahí la falta de pique de estos momentos. Con respecto a la laguna La Picasa, la otra gigante de acá del sur de Santa Fe, de la localidad de San Gregorio continúa rindiendo bien, la pesca comenzó a mejorar un poco después de los fríos y la cuota está prácticamente asegurada en esta laguna. También me informaron los guías esta semana que mejoró mucho los tamaños, con piezas de entre los 30 y 35 centímetros. Lo que si en esta laguna se ha activado mucho también el dientudo o mojarrón, por lo que de momento se ponen insoportables y es ahí cuando hay que levantar el muerto y cambiar de sector de pesca. Bueno Luis María un saludo a vos y a todos los amigos pescadores. Eduardo Gambini". Carmelo Uruguay: "Hola Luis María como anda, acá en nuestra zona un poco más retirado en Anchorena y Conchilla, el fin de semana la verdad que hicimos una de las mejores pescas en tamaños de pejerreyes que hemos logrado en mucho tiempo. Sacamos 61 piezas de las cuales 31 fueron arriba del kilo, siendo el promedio del pejerrey de un kilo trescientos gramos, la verdad un pescon, llegando con pejerreyes de hasta el kilo y medio de peso, la verdad que mucho pejerrey grande. La pesca se hizo en creciente todo el día, que fue donde más comieron los pejerreyes y todo a flote a flor de agua. Otra cosa es que hay mucho bagre de mar la verdad mucha cantidad. Bueno Luis un saludo y gran abrazo Cristian Banchero". Espigones de Ensenada y Berisso: "Tuvimos que atravesar otra de las tantas semanas complejas en nuestro querido Río de la Plata con la especie pejerrey, la misma sigue muy dispersa y alejada por algunas circunstancias de nuestras costas, por ese motivo nos permitimos en afirmar de que la pesca no es para nada buena. Si ha sido interesante, con estas temperaturas que vienen paulatinamente en ascenso con la variada de cuero, en el muelle del Club Universitario la pesca del flecha de plata está pasando por grandes altibajos. Poco pescado pero bueno en cuanto a su calidad, se sigue generando en su modalidad de fondo desde el centro del espigón hacia el propio morro. El promedio de piezas por pescador va de 3 a 6 piezas, no todos pescan, a flote nulo. También se extrajeron muy buenos bagres amarillos y blancos, carpas y las primeras bogas tomando la propia carnada del pejerrey. La carnada de mejor rendimiento ha sido la propia mojarra viva o salada, en los espigones del Club Municipalizado y Río de la Plata aconteció lo mismo en materia del flecha de plata. Se pescó solamente en los propios morros de los mismos y en su modalidad de fondo encarnando con mojarra viva o salada. Se registraron extracciones de flecha de plata de mediana calidad y algunos chicos, a flote no se registraron extracciones. También se extrajeron bagres amarillos, blancos y carpas de buen peso con masa. En lo que respecta a Berisso y más precisamente la escollera de la Isla Paulino mejoró notoriamente en lo que concierne a la pesca de carpas en el propio canal interno y encarnando con masa, carpas de excelente porte y calidad, salieron también las primeras bogas con masa a río abierto por la intensidad del calor y más precisamente los día lunes y martes de esta semana con portes medianas y chicas. También se extrajo abundante variada de cuero en su modalidad de fondo con bagres amarillos y blancos con lombriz o carnada blanca. Emir Ricciardi". En nuestro programa televisivo Nº 896 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota en aguas del Paraná Bravo junto al amigo y colaborador Pablo Vázquez, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

A medida que las aguas toman temperatura se dan mejores portes de bogas por el Guazú y el Bravo.