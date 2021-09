» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 09/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Atletismo:

Atletismo:
Julieta Rodríguez participará del Sudamericano Sub 18 en Paraguay









La atleta del CCC se consagró subcampeona argentina en Lanzamiento de Jabalina en el reciente Nacional Sub 18 realizado en Misiones. Luego de la 54ª edición del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 18 que se realizó el pasado fin de semana en Posadas, en la pista Erik Barney del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) de Misiones, la atleta Julieta Rodríguez fue confirmada para participar del Sudamericano Sub 18 que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en Encarnación (Paraguay). De acuerdo al boletín 35 de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), serán 45 los atletas que integrarán la delegación argentina en este Sudamericano. Y Julieta (17 años) será la única representante del Club Ciudad de Campana. El pasado sábado se había consagrado subcampeona argentina en la prueba de Lanzamiento de Jabalina, luego que, en su quinto intento, alcanzara la marca de 40,97 metros. La competencia contó con 14 participantes y la ganadora fue la misionera Martina Prieto (con marca de 41,45 metros), quien también asistirá al Sudamericano en Encarnación.



JULIETA RODRÍGUEZ (#340), EN EL PODIO DEL RECIENTE CAMPEONATO NACIONAL SUB 18.