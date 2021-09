Los representantes de Campana sobre Ruedas y San Cayetano compitieron en CerMun de José C. Paz. El pasado domingo se realizó la segunda fecha del Torneo de Patín Carrera organizado por la Asociación Metropolitana (APM). Fue en el CerMun de José C. Paz, donde estuvieron presentes dos equipos de nuestra ciudad: Campana sobre Ruedas y San Cayetano. En total, participaron 18 clubes, con presencia también de instituciones de Rosario, Córdoba y La Pampa. Y se compitió en tres divisiones: Escuela (Roller), Intermedia (categorías desde promocional hasta pre-juvenil) y Federados (desde promocional hasta Mayores). Los resultados se sumaron para conformar una tabla General que determinó al ganador de la fecha, que resultó el local, CerMun de José C. Paz (cuya escuela es dirigida por la campeona mundial Andrea González). En segundo lugar quedó Patín Carrera Escobar-Garín y en tercero se ubicó Social de Paso del Rey. Mientras que Campana sobre Ruedas alcanzó el quinto puesto de esta tabla General. La próxima competencia de Patín Carrera para los equipos de nuestra ciudad será la 2ª fecha de la Asociación Gaucha. La primera se realizó el pasado 22 de agosto en nuestra ciudad (se hizo en la plaza España) y, ahora, el torneo regional continuará en Pergamino.

LOS PATINADORES DE CAMPANA SOBRE RUEDAS QUE COMPITIERON EN JOSÉ C. PAZ EL PASADO DOMINGO.





LA ESCUELA DE PATÍN DE SAN CAYETANO TAMBIÉN PARTICIPÓ DEL EVENTO.