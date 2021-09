JUEGA LA SELECCIÓN Esta noche, la Selección Argentina cerrará la convulsionada triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Bolivia desde las 20.30 horas en el Monumental. Allí se presentará por primera vez en suelo argentino después de la conquista de la Copa América y allí tendrá el respaldo de 21 mil personas (aforo del 30%) que marcarán, en esta "prueba piloto", el regreso del público a los estadios del país. En el cierre de la preparación de este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni debió improvisar ayer una práctica en el complejo de Futsal del predio de Ezeiza, dadas la lluvia que impidió entrenar con normalidad en el campo de juego. Por ello, la formación del combinado nacional tiene un par de incógnitas, aunque los once estarían entre los siguientes nombres: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Acuña o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Palacios o "Papu" Gómez; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. La fecha de Eliminatorias Sudamericanas se jugará íntegramente hoy y tendrá también los siguientes partidos: Uruguay vs Ecuador (19.30), Paraguay vs Venezuela (19.30), Colombia vs Chile (20.00) y Brasil vs Perú (21.30).



TIGRE, EN CUARTOS La Primera Nacional tendrá tres representantes en los Cuartos de Final de la Copa Argentina. Ya estaban clasificados Temperley y San Telmo y anoche también aseguró su lugar Tigre, que venció 5-4 en la definición por penales a Defensa y Justicia tras igualar 0-0 en los 90 minutos. De esta manera, el Matador de Victoria espera ahora por el ganador del duelo entre Racing Club y Godoy Cruz, que completarán los Octavos de Final. SOLO DOS PARTIDOS Las lluvias obligaron a postergar siete de los nueve encuentros de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C. Por ello, solo se jugaron dos cotejos: en Rosario, Central Córdoba perdió 2-0 frente a Excursionistas, mientras en Libertad (sobre césped sintético), Laferrere igualó 2-2 como visitante ante Midland y con ese punto quedó como único líder (suma 19 unidades, una más que Ituzaingo y dos más que Berazategui). ELIMINATORIAS EUROPEAS En el Grupo B, España venció 2-0 a Kosovo y estiró su ventaja como líder, dado que Suecia perdió 2-1 en su visita a Grecia. Situación similar ocurrió en el Grupo C: Italia goleó 5-0 a Lituania y aumentó su diferencia respecto a Suiza, que igualó 0-0 con Irlanda del Norte. En el Grupo E, Bélgica superó 1-0 a Bielorrusia y sigue dominando con autoridad. En el Grupo I, Inglaterra cortó su andar perfecto al empatar 1-1 con Polonia, pero se mantiene cómodo arriba. Y en el Grupo J, Alemania confirmó su recuperación al golear 4-0 a Islandia y ampliar su ventaja sobre Armenia (1-1 con Liechtenstein). ELIMINATORIAS CONCACAF En la tercera jornada de la triple fecha que marcó el inicio de esta competencia, México igualó 1-1 como visitante ante Panamá y quedó como líder con 7 puntos. Por detrás se ubican Panamá (5) y Canadá (5), que le ganó 3-0 a El Salvador. Más atrás, con 2 puntos, se encuentran Honduras y Estados Unidos (se enfrentaban anoche al cierre de esta edición) y también Costa Rica y El Salvador. En el último lugar quedó Jamaica, con apenas una unidad.