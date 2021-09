P U B L I C





Argentina le ganó 3-0 a Bolivia con un triplete de Lionel, quien luego del partido, cuando se celebró la obtención de la Copa América en Brasil, no pudo ocultar su emoción; "Hace mucho que soñaba con esto", reconoció con lágrimas. Detrás del barbijo, la voz nace entrecortada por la emoción. Y no hace falta ver las lágrimas para saber que también están ahí. Lionel Messi no puede resistirse a ese desahogo que comenzó en el Maracaná dos meses atrás. "Hace mucho que soñaba con esto", dice mientras en el Monumental se desataban los festejos por la obtención de la Copa América en Brasil. "Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. Y poder estar acá festejando es algo increíble. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, ellos sufrieron mucho también. Estoy muy feliz", redondea conmovido, haciendo fuerza para no quebrarse del todo. Atrás había quedado otra función estelar de la Pulga en el reencuentro del público argentino con la Selección. En el primer tiempo, caño mediante, el 10 abrió el marcador con un remate marca registrada. Y en el segundo tiempo, cuando el corto 1-0 empezaba a preocupar ante una Bolivia muy inferior, se inventó una doble pared dentro del área con el ingresado Joaquín Correa y definió, no sin antes hacer pasar de largo a un defensor, para ampliar la ventaja y sentenciar la victoria. Pero había más: a dos minutos del final, tras un rebote del arquero Carlos Lampe a remate de Leandro Paredes, el rosarino también mostró su olfato goleador para establecer el 3-0 final y sumarle un nuevo hattrick a su carrera. El triplete, además, le sirvió para alcanzar dos nuevos récords: se convirtió en el máximo goleador de una Selección sudamericana (suma 79 y superó los 77 de Pelé en Brasil) y ya es el máximo artillero en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas (ahora acumula 26 tantos, uno más que su amigo Luis Suárez). Sin embargo, lo más importante de la noche fue que a Messi finalmente se lo vio disfrutar con la Selección Argentina. Junto a un plantel que Lionel Scaloni ha consolidado gracias a buenos rendimientos individuales y colectivos, el 10 está viviendo su mejor momento con el combinado nacional. Ayer, en un Monumental que contó con más de 20 mil personas (aforo limitado), el "Messi, Messi" y las reverencias para su genio futbolístico bajaron en varias oportunidades desde las tribunas. También hubo significativas ovaciones para Ángel Di María, quien tras su gol en el Maracaná ya no volverá a lucir el cartel de "resistido". Y hubo además un reconocimiento unánime para todo el equipo. Sí: la Selección y, sobre todo, sus figuras atraviesan un idilio que ilusiona camino a Qatar 2022. Y que Messi se merecía vivir. RESULTADOS Por esta 10ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, además del triunfo 3-0 de Argentina sobre Bolivia, también se registraron los siguientes resultados: Uruguay 1-0 Ecuador, Paraguay 2-1 Venezuela, Colombia 3-1 Chile y Brasil 2-0 Perú. Así, las posiciones tienen como líder indiscutido a Brasil, que ganó sus ocho partidos y suma 24 puntos. Después se ubican Argentina, con 18 unidades; Uruguay con 15; Ecuador y Colombia, con 13; Paraguay con 11; Perú con 8; Chile con 7; Bolivia con 6; y Venezuela con 4. La próxima ventana de partidos será entre el 7 y el 14 de octubre, cuando se dispute nuevamente una triple fecha. Para la Selección Argentina, el cronograma marca que el jueves 7 visitará a Paraguay; que el domingo 10 recibirá a Uruguay; y que el jueves 14 será otra vez local, pero ante Perú.

MESSI HIZO VIBRAR AL MONUMENTAL CON SU GENIO. DESPUÉS SE EMOCIONÓ HASTA LAS LÁGRIMAS Y CELEBRÓ LA COPA AMÉRICA SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (3): Juan Musso; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni. BOLIVIA (0): Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Jairo Quinteros, Adriano Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Moisés Villarreal, Henry Vaca; y Marcelo Martins. DT: César Farías. GOLES: PT 13m Lionel Messi (A). ST 20m y 43m Lionel Messi (A). CAMBIOS: ST Ramiro Vaca x Villarroel (B); 16m Joaquín Correa x Gómez (A); 22m Roberto Fernández x H. Vaca (B) y Carmelo Argañaraz x Saavedra (B); 30m Ángel Correa x Di María (A) y Nicolás González x Martínez (A); 32m Gabriel Villamil por J. Sagredo (B); 36m Exequiel Palacios x De Paul (A) y Lucas Martínez Quarta x Otamendi (A). ESTADIO: Monumental. ÁRBITRO: Kevin Ortega (Perú).





