El Violeta todavía no ganó fuera de Campana en el campeonato. El partido comienza a las 15.00 horas con arbitraje de Sebastián Zunino. El DT Marcelo Franchini realizaría dos cambios en la formación.

En una cancha que le ha resultado particularmente incómoda en los últimos años, Villa Dálmine buscará hoy su primera victoria como visitante de la temporada. Hasta el momento acumula seis empates y seis derrotas en doce presentaciones fuera de Campana. Y solamente ha marcado dos goles en esa condición.

Desde las 15.00 horas, el Violeta estará enfrentando a Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez en un encuentro con múltiples particularidades. Y dos de ellos asociadas al actual campeonato. Por un lado, la delegación campanense llegará al estadio Juan Pasquale en un cuidado operativo de seguridad después de los incidentes que se registraron en la primera rueda a la salida del estadio de Mitre y Puccini. Y por el otro, en el banco de suplentes del Dragón estará Felipe De la Riva, el entrenador que comenzó el torneo con Villa Dálmine, pero que se fue después de un flojo comienzo (cinco empates y una derrota), dejando un plantel con muchos problemas por resolver.

Su sucesor fue Marcelo Franchini, quien justamente debutó frente a Defensores de Belgrano en Campana. Así, el DT ya ha cumplido una rueda al frente del equipo, al que no pudo hacer despegar a pesar de hilvanar un par de rachas positivas (su balance general es de 3 victorias, 8 empates y 6 derrotas en 17 presentaciones).

De hecho, la segunda racha positiva fue en el comienzo de esta segunda rueda, cuando sumó dos triunfos y dos empates en las primeras cuatro fechas. Pero después, el Violeta perdió en San Juan y sumó dos igualdades en las que mostró más dudas que certezas (0-0 con All Boys y 3-3 con San Telmo, después de estar 0-3 en la primera parte).

Por ello, hoy va por más que su primera victoria como visitante. Y para ese objetivo, el entrenador realizaría dos cambios obligados en la formación. Uno obligado por la suspensión de Francisco Nouet (expulsado ante San Telmo): ingresaría Zaid Romero, quien ocuparía el lugar de Fernando Bersano, que pasaría a cumplir la función de "Pancho". En tanto, Emiliano Agüero volvería a ser el volante central, postergando a Santiago Moyano.

De esa manera, Villa Dálmine saldrá a la cancha esta tarde con Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Zaid Romero; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi.

La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Santiago Moyano, Gino Olguin, Franco Costantino, Leandro Larrea, Lucas Cajes y Alexis Vega (Juan Cruz Franzoni sigue recuperándose de su desgarro).

Por su parte, Defensores de Belgrano llegará a este encuentro luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas por primera vez en la temporada (0-3 ante Brown y 0-1 ante San Martín de San Juan). Estos resultados cortaron el buen arranque de De la Riva, que había sumado tres victorias y tres empates en sus primeras seis presentaciones.

Así había llevado nuevamente al Dragón a zona de clasificación al Reducido, pero ahora el equipo (que sumó un punto de los últimos nueve posibles) cayó al octavo puesto, aunque sigue a tres unidades del Top 4 de la Zona B.

El encuentro se jugará desde las 15.00 horas en el estadio Juan Pasquale con arbitraje de Sebastián Zunino, un referee con el que Villa Dálmine nunca ganó (tres empates y dos derrotas). Al fin de cuentas, a pesar de las sospechas de siempre (sobre todo si Defensores de Belgrano está en el medio), será otra racha negativa más que el equipo de nuestra ciudad intentará cortar esta tarde.





EMILIANO AGÜERO VOLVERÍA A SER EL VOLANTE CENTRAL TITULAR DEL VIOLETA.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 49. En 48 partidos, Villa Dálmine ganó 18 veces y Defensores de Belgrano se impuso en 14 ocasiones. Empataron en 16 oportunidades. El Violeta convirtió 63 goles, mientras el Dragón marcó 52

COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 26 veces y se registraron 12 victorias del Violeta (29 goles) y 7 de Defensores de Belgrano (17 goles). Igualaron en 7 oportunidades.

COMO LOCAL DEFENSORES. Jugaron 22 encuentros: el Dragón venció en 7 (35 goles) y Villa Dálmine ganó 6 (34 goles). Empataron en 9 ocasiones.

PRIMERA RUEDA: El pasado martes 4 de mayo igualaron 0-0 en Campana por la 8ª fecha del actual campeonato.

EL ULTIMO COMO VISITANTE. Fue el sábado 6 de abril de 2019, por la 23ª fecha de la B Nacional 2018/19: Defensores de Belgrano se impuso 2-1 con goles de Gustavo Fernández y Leandro Martínez Montagnoli (Germán Lesman había abierto la cuenta para el Violeta).

APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 5 encuentros sin triunfos ante Defensores de Belgrano, con 3 empates y 2 derrotas. Su última victoria fue el 10 de septiembre de 2013: 2-1 en Campana por la 7ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14. En tanto, como visitante, también acumula 5 juegos sin éxitos, con 2 igualdades y 3 caídas. El último triunfo en el Bajo Núñez fue el 19 de noviembre de 1988: 1-0 por la 19ª fecha de la Primera B Metropolitana 1988/89 con gol de Aníbal Bustos.

SE JUEGA CASI TODA LA FECHA

Por las Elecciones Primarias del domingo, la mayoría de los partidos de la 25ª fecha de la Primera Nacional se disputarán este viernes. Por la Zona B, además de Defensores de Belgrano vs Villa Dálmine, también jugarán: Ferro Carril Oeste vs Independiente Rivadavia, Santamarina vs San Martín (SJ), Tristán Suárez vs Barracas Central, Almagro vs Brown (A) y Deportivo Morón vs Atlético de Rafaela.

La programación en esta Zona B había comenzado el miércoles con Güemes 0-3 Guillermo Brown y Gimnasia (J) 2-0 Instituto. Y se cerrará el lunes con All Boys vs San Telmo.

En tanto, por la Zona A hoy se medirán: Deportivo Riestra vs Nueva Chicago, Temperley vs Mitre (SdE), Deportivo Maipú vs Estudiantes (BA), Agropecuario vs Alvarado, Gimnasia (M) vs Chacarita, Estudiantes (RC) vs Atlanta y Belgrano vs Almirante Brown. En tanto, para el lunes quedó Quilmes vs Tigre.