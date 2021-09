Desde el espacio Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari invitan "a transitar un nuevo camino". Ante el cierre de campaña, Octavio Lagar y "Katty" Altimari realizaron su reflexión final. "Nos hicieron creer que estamos condenados al fracaso. De ambos lados nos rompieron, sin embargo los argentinos somos fuertes y nos levantamos de todas las adversidades. Desde nuestro espacio Vamos con Vos, que a nivel nacional conduce Florencio Randazzo y aquí en lo local nosotros, junto a un equipo de gente que trabaja en el proyecto, invitamos a transitar un nuevo camino", manifestaron. "Creemos que el trabajo, el desarrollo productivo y la economía no pueden continuar bajo el enfoque cortoplacista y electoralista de las dos fracciones que nos llevaron a la situación actual. Estamos convencidos que otro futuro es posible, sin soluciones mágicas e irrealizables, sino por el contrario, ocupándonos de las problemáticas cotidianas de los vecinos en general y planificando de manera responsable y participativa un futuro mejor para nuestra ciudad, reforzando lo que esté bien, y proponiendo los cambios necesarios para estar mejor", añadieron los precandidatos. Para Lagar y Altimari, "cuando nos preguntan por qué nos tendrían que votar, siempre decimos que no somos quién para decirles a las personas lo que tienen que hacer, lo que si podemos es hacerles saber que somos buena gente, con valores y principios, que no venimos a vivir de la política sino que vivimos al igual que muchos campanenses de nuestro trabajo". "Buscar soluciones para el conjunto es buscarlas para nosotros también. En estos tiempos hablar de valores, honestidad, experiencia y compromiso, nos parece que es lo que todos necesitamos para volver a recuperar la política como herramienta de transformación, con crecimiento y desarrollo equitativo. Queremos ser en el Concejo Deliberante la voz de todos y no de algunos sectores. La voz de la mesura y la búsqueda de consenso", expresaron. Para los referentes de Vamos con Vos, son "una fuerza que sin compromisos ni agendas ocultas, puede decir con total libertad que van a luchar por tu salud y el medioambiente, por la educación de nuestras infancias y por la calidad de vida de nuestros adultos mayores". "Queremos incluir, donde los demás separaron. Podemos incluir la diversidad porque nacimos distintos y diversos. Buscaremos la equidad con perspectiva de género y creemos que las mujeres tienen un rol indispensable en la política profesional que se viene", afirmaron. "Por eso, pedimos que nos acompañen, somos un espacio que piensa en tu futuro y no en el propio, un espacio que va a debatir y a buscar consensos para cambiarle el día a día a la gente de Campana", expresaron los precandidatos de la Lista 508.