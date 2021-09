Valdivia: "La seguridad tiene que ver con el delito organizado"

P U B L I C





El precandidato a concejal del NOS prometió una "guerra" contra el narcotráfico y cuestionó la política contra la inseguridad en todos los niveles de gobierno. "Un tema tan delicado como es la Seguridad tiene que ver con el delito organizado; es un factor crítico y estratégico que atraviesa la vida de todos los argentinos. Digo esto porque desde las barras de fútbol, las barras de choque de los Intendentes, hasta el narcotráfico, hay complicidad a nivel de gobierno nacional y provincial", manifestó Valdivia. "Para que entiendan un poco todos los precandidatos, hombres y mujeres y se ponen a opinar de Seguridad y no tienen la más pálida idea de lo que se trata, solo opinan de un tema para llenar un folleto y prometer lo que nunca vieron. Para revertir las condiciones de Seguridad en la Argentina hacen falta varios aspectos en política. El primero es que el Estado nacional y provincial declaren una guerra frontal contra el narcotráfico y el delito organizado. Además lograr tener una clase de dirigentes que revierta el modelo mal llamado garantista de los últimos 30 años, que destruyó el monopolio de la fuerza legítima del Estado por sobre el delito", sostuvo el precandidato. Y añadió: "Son los dos factores sobre los cuales debemos trabajar legalmente con mucha fuerza y por los que el Lic. VGM Juan José Gómez Centurión dará pelea desde el Congreso de la Nación. Y con el delincuente común que se ve en todo distrito o ciudad, creo que el delito organizado es el gran modelo ordenador del delito porque el delito menor es hijo del delito mayor". "Quiero decirles que ese chico drogado que va a asaltar por una dosis de paco es consumidor de la cocina de cocaína que está a pocas cuadras de su casa. No hay un delito espontáneo en Argentina. No es que la sociedad se volvió loca y salió a delinquir a la calle. No hay que empezar por el delito menor sino que hay que empezar por el delito mayor, o sea por el narcotráfico", comentó Valdivia. Para el referente local del NOS, "hay un dato que ha sido invisibilizado y no se dio a conocer por los medios de comunicación masiva: hace unos tres o cuatro meses en Ambe-res (Bélgica) se descubrió el contrabando de cocaína más grande que ha salido de Latinoamérica, con un decomiso de 24 toneladas de cocaína, y que salieron del Puerto de Buenos Aires, allí por abril de este año". "Argentina es la base de exportación de cocaína a Europa sin tener hojas de coca. Y esta cocaína no se produce en Argentina sino que se produce con precursores argentinos en el Gran Bs As., gran Rosario y gran Córdoba y de Argentina sale a Europa. Ahora un dato no menor para destacar: en los últimos años de democracia ha desaparecido el Sedronar, que comenzó siendo un organismo de prevención de drogas y la recuperación de jóvenes y adultos y que falló sistemáticamente. Este organismo tenía en materia de seguridad primordial la actualización de la lista de los precursores en forma sistémica a nivel global, no solo en Argentina. Hoy el Sedronar es un organismo perdido del Ministerio de Seguridad y nadie sabe quién es el responsable del área, nunca jamás se sabe cuáles son las listas mensuales de la actualización de los precursores", explicó Valdivia. "A todo esto y sin ser tan técnico, la seguridad en Campana no está a la altura de las circunstancias, no se ve reflejado una superación a contar con personal y medios para sí achicar la brecha delictiva", agregó. "Hace algunos días leía en este medio que una señora opinaba que en estos últimos años se dieron pasos firmes para que Campana recupere la Seguridad. ¿De verdad? Está hablando en serio con el índice delictual que tiene Campana. Y remata diciendo que la seguridad es una prioridad para el frente que representa y que trabajan para que el vecino pueda vivir más tranquilo. Realmente no puedo creer que se pongan a guitarrear con un tema tan pero tan sensible", manifestó. Y concluyó: "¿Por qué no proponemos algo más coherente para los vecinos, en vez de hablar y opinar de un tema totalmente desconocido para ustedes? Propongo donar la dieta de concejal para un bien común, presenta la DD.JJ. de bienes y antecedentes penales es una manera de llevar confianza a las familias campa-nenses de quien es cada candidato, aunque creo que el vecino conoce a cada uno".



