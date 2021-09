» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 10/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Récord de Matriculaciones en el Colegio de Martilleros local









Este martes juraron 3 nuevos martilleros, sumando así 24 en lo que va del 2021. "El fenómeno estaría asociado a la pandemia, tanto por la educación a distancia, como por un crecimiento en la actividad inmobiliaria en zonas semirurales y residenciales", explicó la secretaria general María Rosa Graciarena. "No podemos tener un Colegio diferente, con gente indiferentes. Al igual que en la sociedad, lo que más necesitamos acá es la participación, porque de la participación se nutren las instituciones", señaló el martes al mediodía el presidente del colegio de Martilleros Zárate Campana, Carlos Terragno, dando la bienvenida a 3 nuevos matriculados que acababan de jurar. Dos de ellos finalizaron su carrera a distancia: Beatriz Delosanto, de Escobar, quien estudió en la Universidad Siglo XXI; y Juan Ignacio Mastrocola, de Garín, quien estudió en la Universidad J.F. Kennedy; mientras que María Belén Sciaccaluga, de Parada Robles, Exaltación de la Cruz, lo hizo en la regional Zárate de la Universidad de Lomas de Zamora. Con estas juras, son 24 los nuevos matriculados del colegio Zárate Campana en lo que va del 2021, lo que representa el doble de las matriculaciones totales del año pasado; mientras que en el 2019 se registraron 15. "El fenómeno estaría asociado a la pandemia, tanto por la educación a distancia, como por un crecimiento en la actividad inmobiliaria en zonas semirurales y residenciales", explicó la secretaria general María Rosa Graciarena y agregó: "La pandemia generó la postergación de muchas actividades, pero también otros encontraron el tiempo para finalizar sus estudios de manera remota. También es cierto que gracias al teletrabajo, se está verificando una migración de gente de CABA y Gran Buenos Aires que decide vivir en un lugar más tranquilo y trabajar desde su casa, viajando al centro sólo una o dos veces por semana. Ese segmento en particular cobró un dinamismo propio, y alienta a la matriculación. Finalmente, hay gente que estaba lista para matricularse el año pasado, decidió esperar y lo está haciendo ahora", comentó la secretaria general María Rosa Graciarena. La jura, manteniendo los protocolos sanitarios, se transmitió vía streaming en vivo, de manera tal que fuera compartida en vivo con familiares y allegados de los nuevos matriculados. "Consideramos que este contexto no debe frenar sueños y metas, por eso nos adaptamos cumpliendo las normativas nacionales, provinciales y municipales para poder concretar la jura que realizamos en el auditorio de nuestra sede", completó Terragno.

El presidente Carlos Terragno tomó el juramento a los tres nuevos Martilleros y Corredores Públicos del distrito.