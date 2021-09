La Lista "Dar el Paso" que encabezan Romina Buzzini y Axel Cantlon cerró su campaña en el Comité del Bv Calixto Dellepiane, destacando el reposicionamiento de la UCR y el proyecto de Facundo Manes, candidato a diputado nacional: "Es tiempo de tomar un camino distinto y de dejar atrás a aquellos que llevaron al país a esta decadencia". El Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) del boulevard Calixto Dellepiane fue el escenario que eligió el radicalismo para cerrar su campaña para las Elecciones Primarias que, después de seis años, volverán a mostrar al histórico partido con candidatos propios en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. La lista "Dar el Paso" tiene como máxima figura al neurocientífico Facundo Manes, candidato a diputado nacional por la UCR, mientras en el nivel local está encabezada por Romina Buzzini y Axel Cantlon, luego de la unidad alcanzada por el radicalismo campanense para afrontar las PASO de este domingo. "Hemos conseguido el objetivo de tener un radicalismo unido y también hemos cumplido con todos los vecinos que nos pedían una representación radical y un reposicionamiento del partido en la ciudad. Por eso no tenemos duda que esta elección será un punto de inflexión para la Unión Cívica Radical", remarcó Buzzini. Al mismo tiempo destacó "el esfuerzo" realizado durante toda la campaña, acercando la propuesta de la UCR y el proyecto de Manes a todos los barrios de la ciudad: "Hemos puesto nuevamente en la calle nuestra militancia radical y hemos recuperado la mística partidaria que tanta historia tiene en Campana". Para Buzzini, el resultado de esta elección le permitirá al radicalismo "sentarse a la mesa política del Intendente" para definir nuevos proyectos para la ciudad. "Campana ha mejorado, pero todavía hay mucho más por mejorar. Y desde el radicalismo tenemos mucho para aportarle al gobierno municipal: proyectos en salud, seguridad, medio ambiente y gestión pública. Y eso mostramos durante esta campaña, presentando diferentes propuestas que seguramente serán tomadas en cuenta si contamos con el acompañamiento de los vecinos", explicó. A su turno, Cantlon resaltó la figura de Facundo Manes, el neurocientífico que irrumpió en el escenario político nacional: "El compromiso que asumió al dar el paso e involucrarse en política es de un valor enorme. Y no solo representa al radicalismo con su prestigio, sino alzando la voz por un proyecto de país distinto, basado en la educación, el trabajo y el progreso. Pero eso no alcanza: el domingo debemos acompañarlo en las urnas para que ese proyecto tenga la fuerza que se merece. Porque, como dice Facundo, no debemos resignarnos y no podemos aceptar las cosas como están actualmente. Es tiempo de tomar un camino distinto y de dejar atrás a aquellos que llevaron al país a esta decadencia en la que estamos sumergidos". Luego, en esa misma línea, agregó: "Además, el voto a Manes permitirá fortalecer a un partido centenario como lo es la UCR, que ha sabido liderar al país en sus momentos más difíciles, como lo demostró Raúl Alfonsín en 1983. En aquel momento, Alfonsín encabezó el último gran proyecto colectivo que tuvo la sociedad argentina: la Democracia. Hizo todo por consolidarla y lo logró. Pero ya pasaron 40 años y es tiempo de convencer a la sociedad de encarar otro gran proyecto nacional y ese no puede ser otro que la reconstrucción del país. Y para esa reconstrucción necesitamos volver a poner en valor a la educación, al trabajo y a la cultura del esfuerzo como motor del progreso y la movilidad social. Necesitamos volver a tener un país donde el trabajo, el esfuerzo y la honestidad sean el camino a seguir". Finalmente, Buzzini y Cantlon remarcaron que el radicalismo no está en esta interna de Juntos "solamente para disputar un lugar en las boletas, sino también para disputar el liderazgo de ideas y posibilitar el surgimiento de nuevos liderazgos, alejados de las viejas prácticas políticas". Y en ese sentido enfatizaron los "valores" que han caracterizado al partido a lo largo de su historia: "El radicalismo siempre se ha comprometido con la educación pública, con la salud pública, la independencia de sus instituciones, la transparencia de la gestión y la honestidad. Por eso, estamos convencidos que un radicalismo fuerte no solo beneficiará a Juntos, sino que además beneficiará al país, a la provincia y también a la ciudad de Campana".

