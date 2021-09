» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 10/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso: "se trata de producir, no de reducir"









La diputada provincial de nuestra ciudad llamó a apoyar a los precandidatos del Frente de Todos. "La gente necesita poder comer, educarse y trabajar de lo que estudió, una lógica básica que el gobierno que encarnan Sebastián y Elisa Abella no da respuesta", señaló. "Este 12 de septiembre a nivel nacional y provincial se pone en juego, entre otras cuestiones, el apoyo del pueblo hacia las políticas públicas y las herramientas contracíclicas que en plena pandemia los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof pusieron al servicio de la gente. Acá en Campana quizás esas acciones se hayan invisibilizado tanto, porque el gobierno municipal evita explicitar de dónde vienen los fondos", señaló la diputada provincial Soledad Alonso y agregó: "Me refiero fundamentalmente aquellas acciones que tienen que ver con la materialización de obras públicas como generadoras de trabajo, y todo tipo de ayudas a las familias para motorizar el consumo de cercanía, cuidar el empleo". "Pensemos -añadió la legisladora provincial- que nos tocó una pandemia que a nivel mundial ningún gobierno se la esperaba y planificar la salida de algo así es con protección de las fuentes de trabajo, y con la creación de empleos nuevos; mientras que del otro lado tenemos un partido como Juntos por el Cambio que está optando por el ajuste y el despido, como si la única opción que tienen los empresarios y las PyMEs es reducir la fuerza laboral. Lo que propone los gobiernos de Alberto y de Axel es diametralmente opuesto y en favor de la gente: se trata de producir, no de reducir. El gobierno municipal en Campana no informa sobre las partidas presupuestarias que llegan al distrito para canalizarlas en obra de infraestructura que se están llevando adelante con fondos provinciales y nacionales". Alonso también mencionó que "hay una gran diferencia en el enfoque de los temas medulares, incluyendo a la Educación porque donde siguen siendo gobierno no se preocupan en la conectividad de los chicos, en la calidad de la educación, en la infraestructura, en los salarios de los docentes, en los alimentos… Ni siquiera se hacen cargo de habernos dejado un país con un 50% de pobreza. La gente necesita poder comer, educarse y trabajar de lo que estudió, una lógica básica que el gobierno que encarnan Sebastián y Elisa Abella no da respuesta. Entonces, desde ese lugar, más allá de las 5 listas que se presentan en Campana lo cual por la cantidad no es lo ideal porque creo que dispersa el voto a favor de nuestros adversarios políticos, me parece que votar al Frente de Todos este 12 de septiembre significa dar un voto de confianza a dirigentes que necesitan del acompañamiento de la gente para transformar la realidad". Finalmente, se refirió a la instancia provincial y la necesidad de equilibrar fuerzas en la legislatura bonaerense. "Necesitamos que gane el Frente de Todos para poder equilibrar las fuerzas sobre todo en el Senado. Yo misma tengo 7 proyectos de ley con media sanción de Diputados que están parados por Juntos por el Cambio en la Cámara Alta. Nuestro gobernador necesita que las leyes salgan, no se pongan más palos en la rueda a la provincia, y que el Ejecutivo pueda seguir transformando la realidad porque creo que ninguna de las decisiones que tomó Axel Kicillof fueron en detrimento de ningún sector. Al contrario, fue a favor de todas y de todos quienes, de una manera u otra han recibido una ayuda económica, una reducción en sus impuestos… mientras en Campana el Intendente Abella, en plena pandemia, aumentó las tasas municipales", concluyó.



"En Campana el Intendente Abella, en plena pandemia, aumentó las tasas municipales", recordó la diputada Alonso.