Ortega dijo presente en Tecnópolis

Con un marco multitudinario, el Frente de Todos cerró la campaña electoral con sus máximos referentes en el predio de Vicente López. El Diputado Nacional Carlos Ortega participó ayer del acto de cierre de la campaña electoral PASO 2021 del Frente de Todos, realizada en el parque Tecnópolis, en el partido de Vicente López, con la presencia de los mayores referentes del Frente y del Gobierno, entre ellos el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Alberto Fernández pidió a quienes votaron al Frente de Todos y a quienes no lo hicieron que a la vuelta de la normalidad después de la pandemia "estemos juntos para terminar con tanta desigualdad", mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que "estamos construyendo un país diferente para todos y todas", en el acto de cierre de la campaña electoral nacional de ese espacio político. "Ante tanto dolor, ante la oportunidad de empezar de cero, les pido que el día 100, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, estemos juntos para terminar con tanta desigualdad, decadencia y dolor que tanto nos dejó la pandemia y para que no haya sido en vano", dijo el Presidente.