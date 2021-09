Leonardo Ramos cerró la lista de precandidato a concejales

El referente peronista, junto a Alejandra Doello y José Luis Perelstein, se refirieron a las principales premisas de sus postulaciones por el Frente de Todos. El día jueves la lista 507-06 encabezada por Leonardo Ramos del Frente de Todos celebró el acto de cierre. Leonardo Ramos, primer candidato a concejal, manifestó: "Queremos agradecer a los vecinos de Campana que nos acompañaron en esta campaña electoral, que es nuestra primera vez, nos vieron crecer en la ciudad, nos vieron hacer las inferiores dentro del peronismo y entendieron que nuestra campaña es sincera y genuina, nuestras propuestas son viables y posibles para tener una ciudad con mejor calidad de vida y que nuestros jóvenes tengan el futuro que merecen". "Desde el Estado queremos acompañar a los vecinos que perdieron un ser querido por causa del COVID, también atender las secuelas que este mismo dejó en la salud de las personas que lo padecieron, también queremos transmitir un mensaje esperanzador a todos nuestros vecinos: tenemos un equipo de gente formada que puede guiar el destino de esta ciudad con austeridad, como lo venimos haciendo hasta ahora en una campaña sin abuso de carteles en la vía pública que obstaculizan la visión y también el tránsito, estamos a disposición de todos, somos un proyecto político con vocación de servicio para toda la comunidad", explicó el precandidato. Y añadió: "Por otro lado, queremos felicitar a las 5 listas del Frente de Todos que mostraron una madurez increíble en esta democracia tan linda que logramos construir en estos 35 años. Vamos a tener un 2023 auspicioso para presentar la mejor opción para la ciudad con un intendente peronista si Dios quiere". Por su parte, Alejandra Doello, segunda precandidata a concejal, declaró que "este año y medio nos dimos cuenta de que, al margen de las necesidades de nuestros vecinos más vulnerables con necesidades básicas sin cubrir arrasados por la ola neoliberal de Macri, Vidal y Abella, surgieron con esta pandemia del coronavirus y el hecho de tener que quedarnos encerrados por un tiempo, dificultades aún mayores, como por ejemplo la falta de conectividad, la discontinuidad en la entrega de netbooks para los chicos del secundario, la soledad, la incertidumbre, el miedo". "Está circunstancia caló hondo en nuestra sociedad y es allí donde uno se pregunta: ¿Qué puedo hacer? Y entre algunos empiezan a surgir propuestas, ideas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, siempre empezando por el que menos tiene e ir avanzando hacia los demás", dijo. "En mí caso, docente, tuvimos que manejar dispositivos, lenguaje y tecnología a los cachetazos. Descubrimos y se generaron nuevos conceptos: mutearse, PDF, Classroom. Y así y todo pudimos medianamente alcanzar algunos objetivos académicos. Es fundamental que el municipio intervenga y ponga a disposición talleres para acceder a los nuevos dispositivos de enseñanza virtual ya que esto es algo que llegó para quedarse. De golpe y porrazo se nos abrió una puerta diferente y nueva. Depende de nosotros como vamos a encarar estos desafíos", expresó Doello. Y continuó: "Sin olvidar la salud por supuesto y sobre todo lo que no se ve, la salud mental, pero que tiene consecuencias complicadísimas". "Cómo se verá hay mucho por hacer, y hay algunos que estamos dispuestos a poner el cuerpo y la voluntad política de apoyar al vecino de Campana que más necesita", afirmó. En tanto, José Luis Perelstein, tercer precandidato a concejal, comentó que "de esta pandemia salimos con trabajo, educación y salud". "En Trabajo con programas como: Argentina programa, donde se capacita en programación totalmente gratuita, donde permite aprender algunos fundamentos básicos para aprender a programar y poder convertirte en un programador web full stack junio", dijo. "También Te Sumo, que es un programa para contratar jóvenes de 18 a 24 años donde el Estado cubrirá la mayor parte del salario durante 9 meses, según el tamaño de tu empresa. Además, durante todo el primer año vas a recibir Aportes No Reembolsables para sostener la contratación y reducciones en las contribuciones patronales, según el género del o la joven", amplió. También hizo referencia al "desarrollo productivo verde" que "nace del compromiso de nuestro país con la agenda global de lucha contra el cambio climático". "Incluye un conjunto de iniciativas para implementar en los sistemas productivos con un nuevo paradigma sostenible, inclusivo y ambientalmente responsable. Articula al Estado, el sector privado y la sociedad civil para construir la estructura productiva verde que exige el presente con la mirada puesta en el futuro", dijo. Perelstein también destacó el "Ahora 12, 18,24 y 30 cuotas para comprar con tarjetas de créditos" y "herramientas de 4.0 para toda la cadena productiva". "En Educación con Becas, para todos, como el programa progresar; egresar; Becas de apoyo para la escolaridad; en Foco o cursos de Educ.ar y con la presencialidad de nuestros chicos, manteniendo por supuesto todos los protocolos ante el COVID-19. La universidades, de donde provengo, tienen un rol fundamental en la educación no solo de nuestros jóvenes, sino también de los trabajadores de nuestra PYMES. Y en Salud, a través de las vacunas y con el cuidado de nuestros mayores a través del calendario nacional de vacunación. Con la vacunación de más del 40% de los argentinos con las dos dosis de vacunas COVID-19. Con el Repro2, el detectar el PBU (plan básico universal)", enumeró.